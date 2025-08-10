„Náborová kampaň realizovaná loni byla úspěšná, přesto nový primář, který měl nastoupit na začátku prázdnin, nám zhruba dva týdny před termínem oznámil, že s ním nemáme počítat,“ povzdechl si ředitel Petr Uhlig.
„Je zřejmé, že najít v České republice pediatra, který se nebojí odpovědnosti, má ambici posouvat dětskou medicínu vpřed a vést v tomto duchu i tým 14 lékařů, není snadné,“ podotkl Uhlig. Nemocnice podle něj ale nic nevzdává.
Nabízí půlmilion
Novému primáři nabízí nadstandardní smluvní platové podmínky a náborový příspěvek 500 tisíc korun. Pokud by měl přijít z jiného města, je ochotna mu pomoci i s hledáním nového bydlení.
Dětské oddělení zatím vede Ivana Bartková, která na něm pracuje více než 20 let. „S klidným svědomím můžu říct, že naše oddělení je komplexní, moderně vybavené, s fungujícím týmem desítek zdravotníků, včetně 14 lékařů,“ láká nového kolegu či kolegyni.
Městská nemocnice každopádně ujistila, že počty lékařů se snižovat nebudou.
