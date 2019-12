Polák brutálně ubodal Češku (†24): Před spravedlností se ukrýval víc jak 6 let!

Polák po divoké hádce brutálně ubodal Češku (†24): Před spravedlností se ukrýval víc jak 6 let! (Nalevo ilustrační foto)

Soud ve Spojených státech řeší případ brutálně zavražděné Češky Sarah K. (†24), kterou před šesti lety ubodal její spolubydlící Matouš Zabrzenski, jenž se k činu přiznal své matce! Ta místo toho, aby kontaktovala strážce zákona, vzala svému synovi vražednou zbraň a koupila mu letenky do Polska.

Brutální vražda se odehrála koncem června roku 2013 v americkém Chicagu. Polák Matouš Zabrzenski tam sdílel byt se svou spolubydlící Sarah K. původem z Česka. V brzkých ranních hodinách čtyřiadvacátého června se měli spolubydlící pohádat. Podle státního zástupce Johna Brassileho měla být hádka natolik hlučná, že ji slyšeli i sousedi. Jenže nezůstalo jen u slov. Zabrzenski měl vzít na čtyřiadvacetiletou ženu nůž a několikrát ji jím bodnout. Navíc ji měl i škrtit a bít do hlavy.

Zabrzenski podle informací Chicago Sun Times měl nechat Sarah v kaluži krve, vzít vražednou zbraň a utéci ke své matce. Jeho matka místo toho, aby zavolala policii, vzala zakrvácený řeznický nůž a ukryla ho. Posléze koupila svému synovi jednosměrnou letenku do polského Krakova. Strážce zákona však kontaktovala kamarádka Zabrzenského, které psal, že byl na polském konzulátu kvůli pasu, aby mohl odletět ze země. Přiznal jí, že zavraždil svou spolubydlící. Žena se dokonce potkala se Zabrzenskim v bytě jeho matky a naléhala na něj, aby s ní šel na policii, ten to však odmítl a odletěl do Polska.

Na policii šla proto sama. Strážcům zákona popsala, k čemu se jí Zabrzenski přiznal a setkala se s nimi u něho v bytě, kde našli tělo Sarah v její ložnici. Od roku 2014 Spojené státy vyjednávaly s Polskem o vydání Zabrzenského. K jeho vydání nakonec došlo tento rok. Obžalovaný tak konečně stanul před soudem.