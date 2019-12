Prokletý pátek třináctého se v Humpolci stal skutečně tragickým. V místní restauraci objevil v šest ráno dělník brutálně zavražděnou barmanku. Danuše (†59) byla několika ranami nožem zavražděná a svlečená do naha. Vražda v Braníku: Bezdomovec v hádce ubodal kamaráda! Pak sám zavolal policii

Muž vše okamžitě ohlásil na policii. Na místo tak vyjel celý kriminalistický tým, který začal vraždu vyšetřovat. Ulice Na Kasárnách, kde k vraždě došlo, musela být na několik hodin uzavřena. „Případ kvalifikujeme jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedli v den vraždy policisté.

O několik hodin později se jim podařilo zadržet i podezřelého muže. „Muž je český občan, nemá trvalý pobyt v Humpolci, bližší informace nyní nelze sdělit,“ řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Obětí střelce Vitáska je i laborantka Dana T. (†64): Když umře maminka, sluníčko zajde...

Seděl s námi u stolu!

V restauraci v den vraždy byla zábava. Lidé tam zpívali, kapela hrála na kytary. Mezi návštěvníky byla Danušina kamarádka a také vrah. „Přáli jsme si k Vánocům a ráno jsem se pak dozvěděla takovou zprávu. Bylo to hrozný pro mě,“ vyprávěla zdrcená kamarádka zavražděné Danuše.

Když ženě redaktorka FTV Prima ukázala fotku vraha, se zděšeným výrazem odpověděla: „No ano, on s námi seděl i u stolu. Ježiši kriste… Né že bych ho znala, ale byl tam s námi u stolu,“ uvedla. Podle ní do restaurace nechodil pravidelně. „Já ho tam viděla poprvé.“ Brutální vražda v Humpolci: Pobodanou barmanku (†59) našel zedník! Vraha policie dopadla

Zpíval s námi

Muž se před nikým nechoval agresivně, tvářil se normálně, dokonce s ostatními i zpíval. „No právě, že vůbec. Že by se choval nějak agresivně. Byli jsme si venku zakouřit, on tam byl s námi,“ uvedla. „Neřekla bych to do něj,“ dodala.

„Seděl u baru a my jsme se vrátily se sestrou z kouření. Naši kamarádi museli ráno do práce, tak odešli. A tak si vlastně sedl naproti mně. Zpíval s námi, nic nenasvědčovalo, že by byl agresivní nebo něco.“ Se zavražděnou Danuší nekoketoval, její kamarádka si ničeho nevšimla. „Je to hrozný,“ zakončila.

„Vyšetřovatel odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zahájil trestní stíhání muže, který byl v pátek v odpoledních hodinách zadržený jako podezřelý z vraždy," uvedli policisté na Twitteru.

„Muže vyšetřovatel obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy servírky v Humpolci," dodali.