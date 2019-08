Pozadí brutální vraždy Štefana (†35): Soused ho prý provokoval hlasitou hudbou

Z města se přestěhoval do přírody, kterou miloval. Chtěl farmařit, zbožňoval jízdu na koni. Na Štefana (†35) ale v lesích u Myjavy číhalo neštěstí v podobě pětašedesátiletého, údajně věčně opilého, souseda. Ten ho ubil tyčí, zapřáhl za auto a vlekl ho za ním. Nakonec jeho tělo pohodil do močálu. A jeho motiv? Prý vleklé sousedské spory.

K brutální vraždě došlo podle slovenské policie ve vesničce Poriadie u Jastrabince.„Podle současných zjištění měl pětatřicetiletý Štefan přijít slušně upozornit Jána (65) z Myjavy, který byl zjevně pod vlivem alkoholu, aby ztišil hlasitě hrající hudbu. Ten však na mladého muže pravděpodobně v blízkosti přístřešku zaútočil ocelovou rourou a opakovaně ho měl udeřit do oblasti hlavy,“ řekla serveru Pluska.sk policejní mluvčí Elena Antalová.

Janovo běsnění ale nebralo konce ani ve chvíli, kdy jeho soused bezvládně ležel na zemi. Svázal ho, zahákl ho za svůj vůz a vláčel ho po lesní cestě až k jezírku, nebo spíše močálu, kam ho hodil. Jeho počínání nemohl zabránit ani další soused ani partnerka mrtvého, které důchodce ohrožoval mačetou. Zkrotit ho musela až policie, která Jana následně obvinila z vraždy.

Nasnadě je v tuto chvíli otázka, co mohlo člověka vést k tak brutálnímu skutku. Podle dostupných zpráv za vším pravděpodobně stojí dlouhodobé sousedské spory se Štefanem.

Rodák z nedaleké Myjavy se do Janova sousedství přistěhoval před několika lety, když prodal byt ve městě a rozhodl se žít v souladu s přírodou. Budoval dům, staral se o vážně nemocnou babičku. Po její smrti se rozhodl provozovat v malebné krajině agroturistiku. Jeho soused ale nebyl z těch nejlepších. Známý opilec, pytlák a hulvát rád poslouchal z amplionu na zahradě hlasitou hudbu a to Štefana rozpálilo do běla.

„Štefan šel souseda upozornit, aby dal míň hudbu, ta ale hrála dál. Už toho bylo moc, tak ho šel znovu upozornit. Musel ho napadnout zezadu, když ho šel upozornit, jinak by neměl šanci,“ přiblížil Plusce Štefanův kamarád, který zmínil, že kdyby se jednalo o férový souboj, mladší ze soků by snadno vyhrál. „Denně jezdil na koni, pracoval tvrdě na farmě,“ popsal. „Nerozumím, proč se to stalo. To ani nemohl být člověk, když dokázal udělat něco takového. Předělávali jsme to tady, Štefan to tady miloval, pro svoji farmu žil,“ dodal smutně kamarád.