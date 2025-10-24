Podle unijní exekutivy Facebook a Instagram rovněž zřejmě neposkytují uživatelsky přívětivý a snadno dostupný mechanismus pro nahlašování nelegálního obsahu, jako je materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí a teroristický obsah.
Předběžná zjištění podle komise, která je zároveň regulačním orgánem EU, ukazují, že Facebook, Instagram a TikTok „mohly zavést komplikované postupy a nástroje“ pro výzkumné pracovníky. Výzkumníci pak v důsledku mají často přístup jen k částečným či nespolehlivým datům, což má dopad na jejich schopnost zkoumat například právě to, zda jsou uživatelé, včetně nezletilých, vystaveni nezákonnému nebo škodlivému obsahu.
Umožnit výzkumníkům přístup k údajům platforem je přitom základní povinností transparentnosti podle nařízení o digitálních službách.
Facebook, Instagram a TikTok mají nyní možnost přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění. Mohou rovněž přijmout nápravná opatření. Jestliže tak neučiní, může EK rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do výše šesti procent celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti.
