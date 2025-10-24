Mladík (17) dostal 9 let za vraždu prodavaček: Plánoval bombový útok!

24. října 2025
24. října 2025
Za dvojnásobnou vraždu prodavaček v Hradci Králové krajský soud potrestal mladíka devítiletým vězením. Zároveň mu nařídil zabezpečovací detenci. Soudní znalci u něj zjistili sexuální deviaci agresivní sadismus. A co víc, plánoval bombový útok!

„Primárním motivem byl deviantní sexuální pud, to znamená deviace mající formu agresivního sadismu. K tomu přistoupila jeho smíšená porucha osobnosti a k tomu i to, co znalkyně nazvaly psychickým stresem,“ řekla státní zástupkyně Lucie Žabková. Podle ní byl spouštěčem pro něj stresující fakt, že měl nastoupit do školy či zaměstnání a stěhovat se, což byl požadavek jeho rodiny. S tím ale nesouhlasil. V jeho případě jde podle Žabkové o neléčitelné poruchy.

„Dlouhodobě žije s myšlenkou toho, že nejhezčí představa pro něj je představovat si, že někoho zabijí. To je ten hybný moment,“ řekla Žabková. Obžalovaný zaútočil noži na dvě prodavačky v obchodě 20. února krátce po otevření provozovny. Ženám bylo 19 a 38 let. První podle spisu zasadil 26 bodných a řezných ran a čtyři rány nožem zasadil druhé poškozené. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. 

Po propuštění z dětského domova v roce 2023 až do útoku v prodejně nic nedělal, do školy nechodil, nepracoval, podle soudu se díval na televizi, hrál počítačové hry, a to i přesto, že ho matka opakovaně vyzývala, aby nastoupil do školy či do práce. „Říkal, že nejraději hrál střílečky a sledoval krvavé horory,“ řekl předseda senátu krajského soudu Petr Mráka.

Podle znalců se mladík před činem zajímal o sestrojení bomby a plánoval útok na jednu z hradeckých škol. Vyplynulo to z hesel, která zadával do internetového vyhledávače. Podle soudu ve vazbě také sdělil znalkyni, že plánoval bombový útok. Řekl jí údajně i to, že když spáchal vraždu, neměl pohnutku dál zabíjet, ale nyní začíná mít opět nutkání pokračovat, uvedl v odůvodnění rozhodnutí Mráka.

„Sám nám (obžalovaný) řekl, že plánoval další útoky a pokud by nebyl zadržen, tak by něco dalšího spáchal. Hovořil o svých dlouhodobých plánech do budoucna, které zahrnovaly i další extrémnější útoky. Měli jsme k dispozici i jeho elektroniku, ve které jsme našli některé věci, které byly pro nás zarážející a korespondovaly s tím, co nám říkal,“ řekla Žabková.

Pro obžalovaného navrhla trestní opatření při horní, desetileté hranici zvýšené trestní sazby a detenci. Trestní opatření se ukládá mladistvým zločincům. Znalci uvedli, že se zároveň s deviací u obžalovaného rozvíjela i smíšená porucha osobnosti, což vyloučilo uložení ochranné léčby, protože by nebyla účinná. Proto soud nařídil obžalovanému zabezpečovací detenci, kterou by měl nastoupit poté, co si odpyká trestní opatření.

mirek Rydlo ( 24. října 2025 13:18 )

on se ten DOBYTEK ještě směje.
Měli by s ním jít sedět i jeho debilní "rodiče"!!!

Uživatel_6170995 ( 24. října 2025 13:16 )

V Anglii i jako mladistvý za dvojnásobnou vraždu 20 - 30 let, v horším případě i doživotí, holt nejsme v Anglii.....

Uživatel_6170995 ( 24. října 2025 13:14 )

Jako mladistvý bude úplně jinde než ,,mazáci,, vězni, takže pohoda klídek....

Darinka Covicova ( 24. října 2025 13:02 )

A taková zrůda dostane 9let a co potom? V krimu se ještě vyškolí a pojede dál!Jen blázen si může myslet,že z něj bude normální,slušný člověk!

Svobodný Volby ( 24. října 2025 12:56 )

Normálně devianta pověsit. Vždyť na tom přece není nic tak strašnýho aby z toho byl třeba zase někdo nějak zděšenej . A že by mu povolili svěrače... to se přece stává i při klasické ztrátě vědomí, třeba i při odběru krve a personál z toho nedělá žádnou kovbojku i když se dárce po probrání pochopitelně stydí.

