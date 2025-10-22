Šokující pozadí má nehoda, ke které došlo v pondělí vpodvečer na silnici u Seče na jižním Plzeňsku. Policisté po pár hodinách vyhodnotili, že to, co vypadalo jako náhodná bouračka, byl úmyslný pokus o sebevraždu. Mladá řidička při něm chtěla zabít sebe a do auta posadila i svou malou dcerku.
„Řidička i její osmiletá pasažérka, stejně jako řidič druhého vozu a jeho spolujezdec utrpěli při nehodě zranění,“ uvedla po nehodě policejní mluvčí Dagmar Mifková.
„Tři osoby měly lehčí až středně těžká zranění a jedna osoba byla v kritickém stavu,“ upřesnil za krajskou záchranku Martin Štěpán. Holčička těžkým zraněním po pár hodinách v nemocnici podlehla. Matka měla při činu zhruba dvě promile a byla pod vlivem pervitinu.
Samé sebevraždy
Těžko uvěřitelná tragédie poodhalila děsivé prostředí, ve kterém dítě vyrůstalo. Matka měla dlouhodobé psychické problémy a o sebevraždu se pokusila už několikrát. Byla dokonce hospitalizovaná v nemocnici. Oporu holčička neměla ani v partnerovi matky, se kterým se žena rozešla. „Ten to neunesl a skočil pod vlak,“ uvedla pro server novinky.cz jedna ze sousedek.
Holčička v prostředí, kde sami dospělí potřebovali pomoc, vyrůstala na okraji zájmu. „Bylo vidět, že je ze sociálně znevýhodněného prostředí. Že se jí doma nikdo moc nevěnuje,“ citoval server její učitelku.
Policie případ nejprve šetřila jako pokus vraždy, po vyhrocení děsivých okolností nehody, dojde k překvalifikování. Ženě může za vraždu hrozit 20 let i výjimečný trest. Po dobu hospitalizace ji v nemocnici policisté stráží.
