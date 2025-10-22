Hrozivá nehoda autobusů: Nejméně 63 mrtvých!
Nejméně 63 lidí zemřelo dnes ráno v Ugandě při dopravní nehodě, při níž se srazila čtyři vozidla včetně dvou autobusů. Neupřesněný počet osob utrpěl zranění a je pravděpodobné, že bilance bude ještě stoupat.
Nehoda se stala na dálnici mezi metropolí Kampalou a městem Gulu, které leží asi 330 kilometrů severně od Kampaly. Podle policie se autobusy čelně střetly ve chvíli, kdy se jeden snažil předjet nákladní automobil a druhý v opačném směru předjížděl SUV.
Ugandská policie nedávno zveřejnila oficiální statistiky, podle nichž země s 50 miliony obyvatel v roce 2024 zaznamenala více než 25.000 dopravních nehod, při nichž zahynulo 25.800 lidí, což je zhruba o tisíc obětí více než v roce 2023. V desetimilionovém Česku v roce 2024 podle policejní statistiky zemřelo při dopravních nehodách 443 osob.
