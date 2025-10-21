Nedaleko Paříže řádilo tornádo! Shodilo tři jeřáby a zabilo dělníka

Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Autor: nkc - 
21. října 2025
14:42

Kousek od Paříže se prohnalo tornádo, které způsobilo obrovské škody na majetku, spoustu zraněných a jednoho mrtvého muže. Na místě zasahovalo přes 100 policistů a záchranářů.  Na šíleném videu je vidět pád tří jeřábů během pár sekund.

Tornáda jsou ve Francii běžná. Objevují se jich desítky ročně, ale jsou slabá a velmi krátká. Většinou se vyskytují u pobřeží mimo hustě obydlené oblasti a zřídka kdy tornádo vezme život, podle The New York Times. Až do včerejška si ve Francii vyžádalo poslední oběť v roce 2008, uvedlo francouzské zpravodajství Le Parisien.

Strašlivý osud potkal mladého dělníka (†23), který v době tornáda pracoval na stavbě. Dalších 9 bylo zraněných, z toho 4 leží v kritickém stavu v nemocnici. „(…) Situaci pozorně sleduji a vyjadřuji svou podporu voleným zástupcům, záchranným službám a postiženým obyvatelům. Vyjadřuji upřímnou soustrast blízkým zesnulé oběti,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez na sociální síti X.

Video  Tornádo nedaleko Paříže  - Tiktok
Video se připravuje ...

Ve zničené oblasti zasahovalo přes 80 hasičů, 50 policistů a 20 pracovníků Zdravotnické záchranné služby. Odklízeli stržené střechy, auta a zbytky jeřábů, které způsobily velké škody. Jeden z jeřábů spadl na sociální zařízení. Jako zázrakem všichni vyvázli bez zranění. Další z nich spadl na obytnou budovu, podle webu Franceinfo.

Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže
Škody způsobené tornádem nedaleko Paříže

Témata:
střechazraněnívítrkatastrofaživelná pohromaPařížFranciejeřábdělníktornádoLaurent Nuñez
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud