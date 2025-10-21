Nedaleko Paříže řádilo tornádo! Shodilo tři jeřáby a zabilo dělníka
Kousek od Paříže se prohnalo tornádo, které způsobilo obrovské škody na majetku, spoustu zraněných a jednoho mrtvého muže. Na místě zasahovalo přes 100 policistů a záchranářů. Na šíleném videu je vidět pád tří jeřábů během pár sekund.
Tornáda jsou ve Francii běžná. Objevují se jich desítky ročně, ale jsou slabá a velmi krátká. Většinou se vyskytují u pobřeží mimo hustě obydlené oblasti a zřídka kdy tornádo vezme život, podle The New York Times. Až do včerejška si ve Francii vyžádalo poslední oběť v roce 2008, uvedlo francouzské zpravodajství Le Parisien.
Strašlivý osud potkal mladého dělníka (†23), který v době tornáda pracoval na stavbě. Dalších 9 bylo zraněných, z toho 4 leží v kritickém stavu v nemocnici. „(…) Situaci pozorně sleduji a vyjadřuji svou podporu voleným zástupcům, záchranným službám a postiženým obyvatelům. Vyjadřuji upřímnou soustrast blízkým zesnulé oběti,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez na sociální síti X.
Ve zničené oblasti zasahovalo přes 80 hasičů, 50 policistů a 20 pracovníků Zdravotnické záchranné služby. Odklízeli stržené střechy, auta a zbytky jeřábů, které způsobily velké škody. Jeden z jeřábů spadl na sociální zařízení. Jako zázrakem všichni vyvázli bez zranění. Další z nich spadl na obytnou budovu, podle webu Franceinfo.
