Spolužáci hocha (†13) o tragédii v Bystřici: Šel na záchod, pak skočil!
V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia. Okolnosti policie prověřuje. Péči rodině a žákům školy jsou připraveni poskytnout psychologové a krizoví interventi záchranářů, uvedla policie. Spolužáci tvrdí, že hoch šel při vyučování na záchod, pak skočil.
„Jde o smutnou událost, více to nebudeme komentovat, šetří to policie,“ sdělil pro Blesk.cz ředitel gymnázia Libor Veselý s tím, že k neštěstí došlo během dopoledne. Tragédie spolužáky mrtvého chlapce otřásla.
Podle serveru TN.cz se mezi studenty mluví o sebevraždě, tu ale policie nepotvrdila. „Šel během výuky na záchod a pak skočil,“ řekl hoch, který chodí do stejné školy. Dopadl prý na školní zahradu, oživit se jej nepodařilo. „Asi měl špatný den, nesedlo mu učení," dodal další. Kamarádi na chlapce vzpomínají jako na sportovně nadaného, spolehlivého studenta.
Záchranná služba Kraje Vysočina přijal telefonát na tísňovou linku v 11 hodin. „Jednalo se o pád osoby z výšky. Pacient bohužel utrpěl zranění neslučitelná s životem,“ potvrdil výjezd do městečka na Žďársku mluvčí záchranky Petr Janáček.
Bystřická radnice se o neštěstí dozvěděla neoficiálně, zatím žádné kroky nepodniká. Starosta Martin Horák (nestraník) uvedl, že je to čerstvá záležitost. Předpokládá, že pokud bude potřeba, ozve se ředitel gymnázia nebo kraj.
Gymnázium podle webu sídlí v Nádražní ulici. Nabízí čtyřleté i osmileté studium. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina. „S hlubokým zármutkem potvrzuji zprávu o tragédii na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem, kde vyhasl život dítěte,“ uvedl na facebooku hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Dodal, že s ohledem na rodinu a vyšetřování nebudu událost blíže komentovat.
Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) vyjádřil soustrast rodině a blízkým mrtvého chlapce. „Děkuji psychologům a krizovým interventům složek integrovaného záchranného systému, kteří jsou na místě a poskytují potřebnou pomoc,“ napsal Bek.
V posledních letech se na českých školách stalo několik podobných neštěstí, jež ale neskončila smrtí. Naposledy letos v červnu vypadla studentka z okna budovy gymnázia ve Frýdku-Místku. Utrpěla těžká poranění, nebyla ale v ohrožení života.
V lednu letošního roku vyskočila nezletilá dívka z okna základní školy v Čelechovicích na Hané, po pádu ze čtyř metrů utrpěla zranění a záchranáři ji letecky transportovali do Dětské nemocnice v Brně. Ve stejné nemocnici operovali i vážně zraněného chlapce, který v září 2023 vyskočil z okna ve třetím patře gymnázia v Boskovicích na Blanensku.
V minulosti se ve školách vyskytly i tragické případy pádů z oken. Například v říjnu 2013 v pražských Vršovicích zemřel student střední školy, policie případ vyšetřovala jako sebevraždu. V lednu 2008 zemřel devatenáctiletý student gymnázia v Holešově na Kroměřížsku, který vyskočil ze třetího patra.
Ne tohle ne - tohle se nedá číst, aby děti z jakýchkoliv příčin skákali nejen z oken ale pod kola čehokoliv.
Lidé nebuďte LHOSTEJNÍ ke komukoliv... 😕