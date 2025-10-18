Malý Fabian (†8) zmizel cestou domů, našli ho mrtvého v poli: Co prozradila pitva?

18. října 2025
Po chlapci z německého Güstrowu pátraly celé dny stovky lidí. Fabian zmizel v pátek 10. října cestou domů, když se měl vydat k otci žijícímu jižně od města. Naděje na šťastný konec však vzaly za své, když bylo jeho tělo nalezeno v úterý 14. října odpoledne v poli u obce Klein Upahl. Soudní lékaři potvrdili, že zemřel násilnou smrtí.

Fabiana naposledy spatřili v pátek odpoledne, když odcházel z domova. Matka ho téhož večera nahlásila jako pohřešovaného. Policie okamžitě rozjela rozsáhlou pátrací akci, do níž se zapojily desítky policistů, hasičů, dobrovolníků i psovodů. Nasazeny byly vrtulníky, drony i potápěči. Pátrání pokračovalo i o víkendu, do pomoci se zapojili obyvatelé celého regionu.

Policie prohledávala lesy, okolí železničních tratí i břehy jezera Inselsee, kde zasahovaly i jednotky potápěčů. Tam dokonce reagovali psi vycvičení na vyhledávání mrtvol, žádné stopy však nalezeny nebyly. Podle deníku Bild získali vyšetřovatelé svědectví, že Fabian byl naposledy spatřen u autobusové zastávky, odkud se měl vydat směrem k domovu. Pátrací psi dokázali sledovat jeho pachovou stopu právě tam a následně i v blízkosti otcova bydliště. Pak se však stopa ztratila.

V úterý 14. října přišel tragický obrat. Žena na procházce poblíž obce Klein Upahl si všimla tělíčka ležícího v poli u malého rybníku a okamžitě přivolala policii. Oblast byla uzavřena a kriminalisté zahájili ohledání místa. Podle vyšetřovatelů se tělo na poli nacházelo jen krátce a okolnosti naznačují, že tam bylo převezeno až po smrti.

Rodina byla o nálezu informována, ale kvůli psychickému stavu nebyla schopna tělo identifikovat. Policie proto přistoupila k testu DNA, který potvrdil, že nalezený chlapec je skutečně pohřešovaný Fabian. Soudní pitva pak odhalila, že zemřel násilnou smrtí.

Kriminalisté nyní analyzují desítky svědectví a záznamů z bezpečnostních kamer. Prověřují, zda byl chlapec napaden přímo na místě, kde byl nalezen, nebo zda bylo tělo na pole převezeno později. Vyšetřovatelé pracují s několika verzemi a nevylučují, že pachatele chlapec mohl znát.

Tragédie hluboce zasáhla celé město. V Güstrowu se konala smuteční bohoslužba, kam dorazily stovky lidí. Před Mariánským kostelem vzniklo pietní místo zaplněné květinami, svíčkami a plyšovými hračkami. Škola nabídla psychologickou podporu Fabianovým spolužákům a na internetu byla zřízena veřejná sbírka na pomoc rodině.

