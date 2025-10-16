Dva mrtví po střelbě ve Smržovce: Podezřelý utrpěl těžké zranění, skončil v nemocnici

16. října 2025
18:15
16. října 2025
15:03

Ve čtyřtisícové Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, dva lidé zemřeli, jde o muže a ženu. Další muž utrpěl těžké zranění, jde o podezřelého, který měl zřejmě střelbu na svědomí. Řekla to regionální policejní mluvčí Klára Jeničková. Policie podle ní na místě zadržela i střelnou zbraň, vyšetřování pokračuje.

Střílelo se poblíž školního areálu, se základní školou ale střelba nijak nesouvisí a byla mimo její areál. „Souvislost se školským zařízením v tuto chvíli můžu vyvrátit,“ řekla Jeníčková.

Nikomu podle ní nehrozí žádné nebezpečí. „Na místě byl vymezen bezpečný perimetr v širším okruhu, kdy veškeré osoby, které do toho perimetru spadaly, byly vyrozuměny, aby zůstaly v domě nebo v bytech. Nikomu ale žádné další nebo jiné nebezpečí nehrozí,“ uvedla mluvčí.

Podle ní se střílelo mimo budovu. Oznámení o střelbě ve Vrchlického ulici přijala policie krátce před 14:00. „Probíhají úkony na místě,“ dodala Jeníčková.

Záchranná služba měla na místě čtyři posádky včetně letecké. Dva lidé utrpěli smrtelná zranění. „Třetího jsme s těžkým poraněním letecky transportovali na traumacentrum do Liberce,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Ke střelbě se na sociální síti X vyjádřil i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Hrůzný čin ve Smržovce. Myslím na oběti a pozůstalé. Děkuji složkám IZS za profesionální zásah,“ uvedl.

Podle statistik policie letos do konce srpna v Libereckém kraji vyšetřovala čtyři případy vraždy, některé byly ve stádiu pokusu, jedna loupežná. Dokonaná byla zatím zřejmě jen jedna, v únoru obvinila policie z vraždy šestačtyřicetiletou ženu, která zabila šesti ranami nožem v Tanvaldu na Jablonecku svého partnera. U soudu pak dostala 9,5 roku vězení.

Dvojnásobná vražda se v Libereckém kraji stala naposledy v roce 2020, kdy na Semilsku Karel Šťovíček uškrtil dvě ženy. Nebylo to ale najednou. Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v Rovensku pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. U soudu dostal muž doživotí.

Petr Hoflinger ( 16. října 2025 17:48 )

Aby to bylo zajímavější a natáhli čtenáře.

bizon_pepa ( 16. října 2025 17:38 )

Proč o té škole hovoří, když s tím nijak nesouvisí. Že by auto naháněl znaky kvůli výplatě.

doktormediciny ( 16. října 2025 17:28 )

GHm. Jestli nejsou svedci, pochybuji

hahans ( 16. října 2025 16:25 )

Pouze jeden z podobných případů, přijdou další !

Uživatel_6170995 ( 16. října 2025 15:54 )

Podrobnosti v TV večer Rakušan vše vysvětlí....😆😅🤣😂😁😄😃

