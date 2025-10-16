Dva mrtví po střelbě ve Smržovce: Podezřelý utrpěl těžké zranění, skončil v nemocnici
Ve čtyřtisícové Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, dva lidé zemřeli, jde o muže a ženu. Další muž utrpěl těžké zranění, jde o podezřelého, který měl zřejmě střelbu na svědomí. Řekla to regionální policejní mluvčí Klára Jeničková. Policie podle ní na místě zadržela i střelnou zbraň, vyšetřování pokračuje.
Střílelo se poblíž školního areálu, se základní školou ale střelba nijak nesouvisí a byla mimo její areál. „Souvislost se školským zařízením v tuto chvíli můžu vyvrátit,“ řekla Jeníčková.
Nikomu podle ní nehrozí žádné nebezpečí. „Na místě byl vymezen bezpečný perimetr v širším okruhu, kdy veškeré osoby, které do toho perimetru spadaly, byly vyrozuměny, aby zůstaly v domě nebo v bytech. Nikomu ale žádné další nebo jiné nebezpečí nehrozí,“ uvedla mluvčí.
Podle ní se střílelo mimo budovu. Oznámení o střelbě ve Vrchlického ulici přijala policie krátce před 14:00. „Probíhají úkony na místě,“ dodala Jeníčková.
Záchranná služba měla na místě čtyři posádky včetně letecké. Dva lidé utrpěli smrtelná zranění. „Třetího jsme s těžkým poraněním letecky transportovali na traumacentrum do Liberce,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Ke střelbě se na sociální síti X vyjádřil i hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). „Hrůzný čin ve Smržovce. Myslím na oběti a pozůstalé. Děkuji složkám IZS za profesionální zásah,“ uvedl.
Podle statistik policie letos do konce srpna v Libereckém kraji vyšetřovala čtyři případy vraždy, některé byly ve stádiu pokusu, jedna loupežná. Dokonaná byla zatím zřejmě jen jedna, v únoru obvinila policie z vraždy šestačtyřicetiletou ženu, která zabila šesti ranami nožem v Tanvaldu na Jablonecku svého partnera. U soudu pak dostala 9,5 roku vězení.
Dvojnásobná vražda se v Libereckém kraji stala naposledy v roce 2020, kdy na Semilsku Karel Šťovíček uškrtil dvě ženy. Nebylo to ale najednou. Podle soudu muž zavraždil první ženu v noci na 26. července v Rovensku pod Troskami a druhou krátce po půlnoci 5. srpna v Turnově. U soudu dostal muž doživotí.
