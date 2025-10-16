Trest pro krkavčího otce: Za vraždu malého synka (†5 měs.) vyfasoval 18,5 roku

16. října 2025
Krajský soud v Hradci Králové poslal muže z Královéhradecka na 18,5 roku do vězení za vraždu syna (†5 měs.). Muž (36) podle spisu s dítětem několikrát silně třásl, udeřil ho do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku. Dítě bylo hospitalizované, později na následky těžkých zranění zemřelo.

Muž se přiznal, že s dítětem manipuloval, ale odmítl jakýkoli úmysl ho zabít. Podle podané obžaloby mu hrozil až výjimečný trest. Soud se při výměře trestu pohyboval v rozmezí 15 až 20 let odnětí svobody.

První skutek podle obžaloby spočívá v tom, že s kojencem počátkem letošního roku třásl, aby utišil jeho pláč. Podle obžaloby to dělal takovým způsobem, že se dopustil pokusu o ublížení na zdraví.

Co se týče druhého skutku, tak původně policie letos v březnu muže obvinila z těžkého ublížení na zdraví. Po úmrtí dítěte a na základě znaleckého posudku kriminalisté čin překvalifikovali a muže obvinili z vraždy.

