Trest pro krkavčího otce: Za vraždu malého synka (†5 měs.) vyfasoval 18,5 roku
Krajský soud v Hradci Králové poslal muže z Královéhradecka na 18,5 roku do vězení za vraždu syna (†5 měs.). Muž (36) podle spisu s dítětem několikrát silně třásl, udeřil ho do hlavy a hodil z půlmetrové výšky do kočárku. Dítě bylo hospitalizované, později na následky těžkých zranění zemřelo.
Muž se přiznal, že s dítětem manipuloval, ale odmítl jakýkoli úmysl ho zabít. Podle podané obžaloby mu hrozil až výjimečný trest. Soud se při výměře trestu pohyboval v rozmezí 15 až 20 let odnětí svobody.
První skutek podle obžaloby spočívá v tom, že s kojencem počátkem letošního roku třásl, aby utišil jeho pláč. Podle obžaloby to dělal takovým způsobem, že se dopustil pokusu o ublížení na zdraví.
Co se týče druhého skutku, tak původně policie letos v březnu muže obvinila z těžkého ublížení na zdraví. Po úmrtí dítěte a na základě znaleckého posudku kriminalisté čin překvalifikovali a muže obvinili z vraždy.
Jsem pro trest smrti !!!