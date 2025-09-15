Poslední mrazivé foto se syny: Hrůzné detaily trojnásobné vraždy vlastních dětí!
Chad Doerman z amerického státu Ohio se v červnu roku 2023 dopustil chladnokrevného činu. Postřílel své syny Claytona (†7), Huntera (†4) a Chase (†3) přímo v jejich rodinném domě. Při soudním procesu nyní vyšly najevo nové mrazivé podrobnosti nepochopitelného činu. Před vraždou synům předčítal bibli!
K trojité vraždě došlo 15. června roku 2023. Doerman byl ten den v podivném rozpoložení už u oběda s manželkou. „Tohle bude mé poslední dobré jídlo,“ řekl podle deníku Mirror ženě. Té přišla poznámka zvláštní, ani ve snu by ji však nenapadlo, co odpoledne její partner udělá. Chad strávil zbytek dne prací na zahradě a hraním se svými dětmi, budoucími oběťmi.
Zvláštní chování začalo okolo půl čtvrté odpoledne. Muž nejprve začal synovi Hunterovi předčítat z bible. Pak se podivnost jeho chování začala stupňovat. „Chodil s tou biblí po domě a mumlal si pro sebe pořád dokola větu: Chad ví, co je správné,“ popsal u soudu právník Mark Tekulve.
Okolo čtvrté hodiny Chad požádal svou rodinu, aby se k němu přidala na odpolední zdřímnutí. Spolu s manželkou a třemi syny vešel do ložnice. Po chvilce otevřel trezor se zbraní a to už jeho manželku znervóznilo. Stihla mu ještě říct, že ji děsí. Doerman následně řekl svým synům, že jsou „ti nejlepší kluci“. Pak seskočil z postele, popadl pušku a vypukla panika.
Báli se, že ublíží sám sobě
Rodina si nejprve myslela, že Chad hodlá ublížit sám sobě. „Laura i děti z plných plic křičely, žena si myslela, že se její manžel hodlá zastřelit,“ popsal u soudu právní zástupce. „Všichni se ho snažili od činu odradit. Říkali mu, že ho milují a ať to nedělá,“ pokračoval. Laura se ještě pokusila vytočit policii, Chad jí však telefon vytrhl a zahodil. Následně obrátil pušku na svého čtyřletého syna.
Střelil ho několikrát. V domě v době masakru byla i jeho nevlastní dcera, která se zrovna koukala na televizi v jiné místnosti. Té se spolu s matkou podařilo utéct. Dva zbylé syny, sedmiletého Claytona a tříletého Chase, jim při útěku vytrhl z rukou a následně také chladnokrevně zastřelil. Dvanáctiletá dívka vyvázla bez zranění. Její matka utrpěla poranění ruky, když se snažila ochránit jednoho ze synů.
Muže našli policisté sedět na zápraží, zbraň položenou po boku. Státní zástupce původně pro muže požadoval trest smrti. Rozsudek nakonec skončil dohodou. Doerman dostal tři doživotní tresty. „Jakkoliv víc ubližovat rodině by bylo kruté,“ zdůvodnil státní zástupce.
