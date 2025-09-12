Matka Ivana utopila děvčátka: Spinkejte sladce, vzkázal otec na pohřbu
V druhé polovině srpna zemřely v bytě v bratislavském Ružinově sestřičky Bela (†2) a Melánie (†5). Jejich neslyšící matka Ivana (33) děti utopila, byt zapálila a odešla do nedalekého bistra. Skončila na psychiatrii. S dívkami se blízcí přišli naposledy rozloučit.
Hrobeček holčiček lemovaly květiny i stuhy různých barev. Poslední sbohem Melanii a Bele, které v polovině srpna utopila matka Ivana, přišli dát blízcí ze širokého okolí. „Já si je pamatuji, jak si hrály se psem před vchodem do paneláku. Vždy se usmívaly. Jsem zděšená z toho, co se stalo. Jak tohle mohla jejich máma udělat?“ řekla pro deník Plus JEDEN DEŇ jedna ze sousedek.
Dojemný vzkaz na věnci poslal dcerám i sám otec. „S láskou táta, dědeček, spinkejte sladce nebo navždy v objetí,“ stálo na něm.
Osudný den
Podle slovenské televize JOJ odvedla Ivana pod záminkou koupání obě dcery do koupelny. Do vany hodila zapnutý fén, který měl způsobit smrt elektrickým proudem. Pokus však nevyšel, a proto si k dětem sedla a násilím jim držela hlavy pod vodou, dokud nepřestaly dýchat.
Po činu se žena pokusila o sebevraždu. Podle vyšetřovacího spisu se opakovaně pokoušela utopit i podříznout. Uvažovala dokonce o skoku z okna či o zapálení, ale ani jednu z možností nedotáhla do konce. Následně založila v bytě požár. Poté odešla do nedalekého bistra, kde požádala o vodu a přivolala pomoc. Motivem hrůzného skutku měly být dlouhodobé neshody s partnerem Michalem. Ivana se momentálně nachází v nemocnici pro obviněné a odsouzené v Trenčíně.
