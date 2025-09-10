Při pádu lanovky v Lisabonu zemřelo 16 lidí: Selfie plné radosti krátce před nehodou
Lisabon oplakává oběti jedné z nejhorších tragédií posledních let. Vykolejení historické lanovky Glória v Lisabonu si 3. září vyžádalo 16 životů. Mezi mrtvými byli britský pár na dovolené, americká profesorka, ale i Portugalci, kteří lanovku každý den využívali k cestě do práce.
Historická lanovka Glória v srdci portugalské metropole se ve středu 3. září změnila v past. Vůz denně převážející desítky turistů i místních obyvatel vykolejil a srazil se s budovou. Pod troskami zůstalo 16 mrtvých a dalších 18 zraněných, včetně tříletého dítěte. Portugalsko vyhlásilo tři dny státního smutku.
Mezi oběťmi byli i tři Britové. Dva z nich, Kayleigh Gillian Smithová (36) a její partner William Nelson (44), si před cestou naplno užívali romantickou atmosféru Lisabonu. Na sociálních sítích sdíleli fotografie kostelů, hradů i místní architektury a ještě den před nehodou pořídili úsměvnou selfie v jedné z tramvají. Jen o pár hodin později jejich životy skončily v troskách ikonické lanovky.
Třetí britskou obětí byl 82letý muž. Další mrtví pocházeli z Portugalska, Kanady, Jižní Koreje, Švýcarska, Francie a Ukrajiny. Jedinou Američankou mezi nimi byla pedagožka Heather Hallová z Jižní Karolíny. Do Lisabonu přijela na konferenci. Byla uznávanou odbornicí na speciální pedagogiku a vášnivou cestovatelkou. Její smrt zasáhla nejen rodinu, ale i stovky studentů, jimž se během více než dvaceti let věnovala.
Identifikováni byli také brzdař lanovky André Marques, právnička Alda Matiasová, volejbalový rozhodčí a profesor Pedro Manuel Alves Trindade, jeho kolegyně Ana Lopesová či muzejní pracovnice Sandra Coelhová, píše deník Metro. Ta se vracela domů ze své vysněné práce v muzeu v centru Lisabonu. Podle příbuzných byla Sandra plná života, neustále usměvavá a mezi třemi sestrami zastávala roli vůdčí osobnosti.
Podle portugalského úřadu pro vyšetřování leteckých a železničních nehod předcházelo havárii odpojení lana mezi dvěma vozy, přičemž zatím není jasné, proč žlutý vůz nezastavily brzdy. Ranní vizuální kontrola přitom nezjistila žádné závady.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.