Svědci popsali tragédii v Lisabonu: Křik i bezvládná těla

Nehoda si vyžádala nejméně 16 mrtvých
Při tragické nehodě lanovky Glória v portugalském Lisabonu zemřelo 16 lidí.
Při tragické nehodě zemřelo 16 lidí. Jednou z obětí je André Marques, který lanovku obsluhoval.
Dalších minimálně 23 lidí utrpělo zranění
Autor: kjm - 
6. září 2025
14:47

Při středeční nehodě oblíbené lanovky Glória v Lisabonu přišlo o život nejméně 16 lidí. Dalších skoro třicet utrpělo zranění. Očití svědci detailně popsali celou nehodu, včetně ohromné rány nárazu lanovky do domu. Kovový vagon se prý rozpadl jako papírová krabička.

Město v reakci na nehodu zavřelo všechny ostatní lisabonské lanovky a nařídilo jejich inspekci. Podle svědka přímo z místa nehody byla situace velmi chaotická. „Uslyšel jsem tvrdý náraz a pak vyděšený křik lidí,“ popsal deníku Bild. Na místo prý rychle dorazili policisté a záchranáři a začali odvážet raněné. „Neviděl jsem žádnou krev, ale viděl jsem strašnou spoustu bezvládných těl. Doufám, že byli jen v bezvědomí,“ dodal.

Podle informací portugalských médií zřejmě za hororovou nehodu může prasknutí ocelového lana. Svědkyně popsala, jak se kabina bez zabrzdění plnou rychlostí řítila po kolejích. „Zasáhla budovu naprosto brutální silou. Potom se rozpadla jak kartonová krabice. Síla nárazu byla nesmírná,“ přiblížila. Vyprošťování těl a přeživších trvalo záchranným složkám několik hodin. Starosta Lisabonu Carlos Moedas se osobně vydal pomáhat na místo neštěstí. „Takovou tragédii naše město ještě nezažilo,“ prohlásil. Státní zástupce mezitím oznámil, že případ bude jeho úřad vyšetřovat.

Čtvrtek byl v Portugalsku vyhlášen dnem národního smutku. Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores s čtvrtí Bairro Alto, která je známá rušným nočním životem.

Témata:
smrtzraněnílanovkalisabonsmrtelná nehodaPortugalskoLisabonlanová dráhasvědekBildnehodaGlóriaCarlos Moedas
