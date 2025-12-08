Obří letecký obchod: Majitele Smartwings koupí Turci!

Letadlo Smartwings na Letišti Václava Havla.
Boeing 737 společnosti Smartwings s označením OK-TSO.
8. prosince 2025
8. prosince 2025
08:36
Autor: ČTK 
8. prosince 2025
07:59

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala dnes ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Pegasus na síti X bez dalších podrobností oznámil, že podepsal dohodu o převzetí Smartwings a jejího akcionáře ČSA. Cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla. Aerolinky Smartwings chtěl podle médií koupit i polský letecký dopravce LOT.

„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings,“ uvedla Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.

Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz dnes s odkazem na deníky Rzeczpolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle nepotvrzených informací nabídl 40 milionů eur (zhruba 969 milionů Kč), tedy o deset milionů eur víc než LOT.

Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Video  VIDEO: Přistání letadla Smartwing s jedním motorem! Měli piloti přistát jinde nebo se vrátit?  - mall.tv
Video se připravuje ...

Témata:
Česká tisková kancelářSmartWingsletecká společnostČeské aeroliniePegasusobchodTurciPegasus AirlinesPrague City Air
Aktuální dění

Anna Třísková ( 8. prosince 2025 09:15 )

To už opravdu nebudeme mít nic českého. No jo, prachy jsou prachy. Jděte do ....

milan59 ( 8. prosince 2025 09:05 )

Nojo když jde o tak velké prachy, tak není se čemu divit, bohužel už asi nic ČESKÉHO v ČR nebude 👎!!

