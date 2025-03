Místo Voyo a O2 TV je nově služba Oneplay a stará televize musí pryč. Řada Čechů kupuje novou

Někteří prodejci v březnu evidují rostoucí zájem o televize, což může souviset se sloučením internetové televize O2 TV se streamovací platformou Novy Voyo do služby Oneplay. Vyplývá to z vyjádření obchodníků, které ČTK oslovila. Některé televize novou službu nepodporují, například výrobce Philips využíval do roku 2018 systém Net OS a O2 na svém webu uvádí, že na takových modelech lidé aplikaci Oneplay nenaleznou.