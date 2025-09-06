Extrémní narozeninová selfie ji stála život: Žena zemřela před zraky syna!
Ruska Elizaveta Gushchinová zemřela na své narozeniny před zraky vlastního syna. Osudnou se jí stala touha po extrémní adrenalinové selfie po úspěšném bungee seskoku. Žena měla kvůli fotce bez jištění vyšplhat zpět na skokanskou věž, uklouznout a zřítit se dolů. K tragédii došlo ve městě Pavlovsk, nedaleko Petrohradu.
Elizaveta si adrenalinový nářez nadělila ku příležitosti svých pětačtyřicátých narozenin. Extrémní bungee jump z téměř devadesátimetrové výšky opuštěné tovární věže proběhl úspěšně. Tragédie nastala až po seskoku, když si Elizaveta chtěla v ohromné výšce ještě udělat selfie.
Celému hororu přihlížel její syn Nikita (23). „Bez bezpečnostních lan vyšplhala zpátky na věž, uklouzla a spadla dolů,“ popsal tragédii jeden ze svědků podle deníku Daily Mail. Elizaveta ještě před svou smrtí stihla na internet nahrát video ze svého seskoku. Ve videu je viditelně nadšená a během letu radostně vykřikuje.
Podle společnosti 23block, byla matka dvou dětí zkušenou bungee skokankou. „Elizaveta byla členem našeho týmu spolu se synem Nikitou. Teď oplakáváme její ztrátu. Je to pro nás všechny obrovská tragédie,“ napsalo vedení týmu.
Incidentem se začaly zabývat i místní úřady. Státní zástupce plánuje prověřit, jestli provozovatelé dodrželi předepsané bezpečnostní postupy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.