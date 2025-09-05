Chlapci se na Hostýně otrávili rulíkem: O pár kuliček víc a nepřežili by!
Na poutním místě na Hostýně se přiotrávila trojice středoškoláků bobulemi rulíku zlomocného. Dva museli do nemocnice, třetí vyvázl bez hospitalizace. Podle zdravotníků jim život zachránilo jen to, že nesnědli větší množství.
Ve čtvrtek 4. září odpoledne vyjížděly na Svatý Hostýn dva týmy zdravotnické záchranné služby. Parta kluků se rozhodla ochutnat plody rulíku zlomocného, jedné z nejjedovatějších rostlin, které u nás rostou.
Rostlina obsahuje toxiny ovlivňující nervový systém. Ty mohou vyvolat zástavu dechu i selhání srdce. U dítěte přitom stačí jen tři až pět bobulí k tomu, aby byly následky fatální.
Jeden z hochů byl po vyšetření propuštěn domů, dva další putovali sanitkou do kroměřížské nemocnice. Zdravotníci navíc případ konzultovali s pražským toxikologickým centrem.
Na facebooku záchranáři připomněli jednoduché pravidlo: „Sbírejte jen to, co opravdu znáte!!!“ Dodali, že právě začátek podzimu je obdobím, kdy les nabízí mnoho lákavých plodů, z nichž některé mohou být smrtelně nebezpečné.
„Pacienti měli štěstí – jedovatých bobulí nepožili příliš mnoho. O pár kuliček víc a už mohlo být vše jinak,“ zdůraznili ve svém varování.
Plody rulíku vypadají na první pohled jako borůvky, proto si je lidé snadno spletou. Na rozdíl od nich ale rostou jednotlivě a vždy je obklopuje zelený kalich, podle nějž lze rostlinu rozeznat.
