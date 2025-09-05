Zoufalý Oliverkův otec prosí: Vraťte mi chlapečka! Nabízí miliony
Malý Oliver (3) za podivných okolností zmizel ze svého domova ve Španělsku. Podezření rychle padlo na jeho matku Anastasiu, která ho podle posledních informací měla unést do Ruska, odkud pochází. Zoufalý tatínek neviděl svého synka už přes měsíc. Za informace vedoucí k jeho nalezení vypsal tučnou odměnu, v přepočtu bezmála dva a půl milionu korun!
Rodinka, tvořená britským otcem a ruskou matkou, žila dlouhodobě ve Španělsku. Po malém Oliverkovi se slehla zem na konci července. Zmizel i s matkou, která prohrála bitvu o péči. Policie ženu podezřívá z únosu. Domnívá se, že se synem utekla do své domoviny.
Rodiče se rozvedli už v květnu loňského roku a o péči o syna se od té doby přeli. „Nemáme sebemenší tušení, kde jsou. Oliver by mohl být doslova kdekoliv,“ popsal zoufalý otec deníku The Sun. „Anastasia měla v plánu nejen získat výhradní péči, ale i práva k užívání našeho domu. To se ale vůbec nepodařilo,“ řekl tatínek. Soud prý místo toho rozhodl pro péči ve prospěch otce, matka měla mít povolené jen omezené návštěvy pod dohledem. „Místo toho, aby čelila následkům, rozhodla se utéct. Zdá se i, že přerušila školní docházku své náctileté sestry,“ dodal.
Soud sice povolil matce starat se o Oliverka až do konečného rozhodnutí, měla však zakázáno vycestovat a měla odevzdat Oliverův pas. Žena však tvrdila, že ho ztratila. Naposledy byli oba spatřeni okolo 20. července. Zem se slehla i po Anastasiině matce a sestře. Zoufalý tatínek dlouho nemohl uvěřit, že by matka jejich syna byla únosu schopná, když se však dlouho nikdo neozýval, kontaktoval na začátku srpna policii.
Mimo veřejnost a španělskou policii se tatínek obrátil přímo na svou bývalou partnerku. „Oliver potřebuje a zaslouží si mít v životě oba rodiče. Tím, že ho vytrhneš od jeho otce, kamarádů a všeho, co znal, ubližuješ především jemu,“ řekl. „Vím, že ho miluješ a chceš pro něj jen to nejlepší, ale tímhle škodíš nejen jemu, ale i sobě a vlastní rodině. Prosím přestaň, než to bude ještě těžší,“ uzavřel. Mezitím za informace vedoucí k jeho nalezení vypsal tučnou odměnu ve výši v přepočtu skoro dvou a půl milionu korun. Obrátil se i na soukromé detektivy.
Španělská policie po ženě dál neúnavně pátrá. Spojila síly i s Interpolem a společně pracují na mezinárodním zatykači.
Příště ať udělá dítě Eskymačce, u nich hledání nebude tak složité.