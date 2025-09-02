Únos za bílého dne: Dívku (16) v Košicích zatáhl do auta a znásilnil?!

V Košicích mělo dojít k útoku na nezletilou dívku. Ta měla být uprostřed dne unesena neznámým mužem, který ji vtáhl do auta, znásilnil a následně vysadil v obci nedaleko města. Policie případ intenzivně vyšetřuje.

K napadení došlo v sobotu 30. srpna odpoledne na Staničním náměstí. Podle dostupných informací pachatel dívku vtáhl do vozu značky Mercedes, na zadním sedadle jí svázal ruce, svlékl ji a znásilnil. Poté ji odvezl za město a vysadil na okraji obce, odkud si oběť přivolala pomoc.

Policie událost potvrdila a rozjela rozsáhlé šetření. „Policie provádí všechny potřebné úkony směřující nejen k náležitému objasnění skutku, ale také k získání důkazního materiálu, který bude nápomocný při dalším vyšetřování skutečností, zda a za jakých okolností ke skutku došlo,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová. 

Případ vyšetřují jako podezření z trestného činu znásilnění, podezřelý muž zatím spravedlnosti uniká.

Podle slovenské televize Markíza letos policie na Slovensku vyšetřuje 76 znásilnění, z toho 25 nezletilých obětí. Odborníci upozorňují, že skutečný počet případů může být ještě vyšší, protože mnohé oběti násilí se nikdy neodhodlají k oznámení.

