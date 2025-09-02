Těhotnou Karin zastřelil mezi dveřmi: Strašlivý výjev! Svědectví zdrceného bráchy
Slovenským městem Partizánske otřásla v sobotu ohromná tragédie. V rodinném domě se střílelo. Obětí se stala teprve dvacetiletá těhotná Karin. Ta zemřela na místě, jejího přítele (38) pachatel postřelil, když se pokoušel utéct. Podle bratra zesnulé, který byl na místě jako první, se se svým vrahem Karin znala od vidění!
Ulice Bezručova ve městě Partizánske, ve které k odpornému činu došlo, je domovem především rodin s dětmi. Brutální střelba byla pro sousedy absolutní šok. V lokalitě bydlí i Karinin bratr, který se tak stal jedním z prvních svědků vraždy vlastní sestry. „Byl jsem tam první, bylo to něco příšerného,“ řekl pro deník Nový Čas mezi vzlyky.
Jeho sestra prý svého vraha znala od vidění. „Nijak blíž se neznali. Znala ale jeho otce, se kterým občas chodila venčit psy,“ popsal bratr. Muže, který střílel, popsal jako podivína. „Byl velmi zvláštní. Jeho otec měl zbrojní pas a zbraň. Určitě mu ji vzal,“ řekl bratr oběti. Z mysli prý nedokáže setřást strašlivý výjev těla své sestry. „Je to hrozné. Měli se brát, čekala dítě a v prosinci měla rodit,“ dodal smutně.
Po střelbě se vyrojila celá řada spekulací o možném motivu. Podle jedné z nich se měl střelec mstít za výpověď ve velké obuvnické firmě, kterou vlastní otec postřeleného muže. Tu však vyvrátil právní zástupce rodin obětí. „Zdůrazňuji, že taková souvislost není potvrzená a je zavádějící,“ upozornil. Požádal také o respektování vyšetřování případu a soukromí rodin.
Ke střelbě došlo v sobotu 30. srpna. Krátce po druhé hodině odpoledne zazvonil osmatřicetiletý muž u dveří domu, kde Karin žila s přítelem Martinem (38). Mladá žena otevřela a zeptala se muže, co potřebuje. Místo odpovědi však zvedl pistoli a začal nemilosrdně střílet.
Vystřelil čtyřikrát, Karin trefil do hrudníku. Zemřela na místě. Přítel Martin byl tou dobou v koupelně, a když uslyšel střelbu, pokusil se utéct. Útočníkovi se však i tak povedlo střelit ho do zad a ramene. Střelec následně z místa činu uprchl na kole. Policisté ho posléze dopadli.
