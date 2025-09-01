Mrtvý vrah Winkelbauer: Útěk z vazby mu vrátil svobodu na 216 dnů, nechtěně pomohli Rolling Stones
Odpálil v autě obchodního partnera a bývalou přítelkyni. Dalšímu vyhrožoval a usiloval o jeho život. Jako obviněnému z dvojnásobné vraždy se Ladislavu Winkelbauerovi v srpnu 1995 podařil husarský kousek. Odzbrojil policisty, utekl z vazby, a na sedm měsíců zmizel. Zadrželi ho v Praze američtí turisté.
Rodák z moravských Valtic se do křížku se zákonem dostal už za socialismu. Na začátku devadesátých let si rychle osvojil divoké pseudopodnikatelské manýry. Obchodního partnera Patra Plívu, se kterým vlastnil penziony, restaurace i fabriku na rakve, vylákal do Polska, ten jen zázrakem vyvázl z vražedné léčky.
Vražda semtexem
„Když jsme zastavili, viděl jsem skupinu chlapů. Spolujezdec mi nastříkal pepřový sprej do obličeje,“ vzpomínal pro CNN Prima NEWS. Zachránilo ho, že byl ozbrojený. Podařilo se mu utéct a Winkelbauer se zaměřil na další, kteří o něm věděli nepříjemné věci. Bývalou partnerku Jolanu a kolegu Petra. Oba v červnu 1994 odpálil v autě semtexem. Nikdy se nepřiznal, tvrdil, že výbuch byla nešťastná náhoda.
Tehdy pětatřicetiletý Winkelbauer skončil ve vazbě v Praze na Pankráci. O rok později, v srpnu 1995, se mu povedl majstrštyk. Trval, že chce číst spis u vyšetřovatele v Bartolomějské. Od spoluvězně měl připravený klíč k poutům a v hlavě ďábelský plán.
Nahrál mu koncert
Při převozu zpět do věznice začal tvrdit, že má výbušninu. Osvobozenému z pout se podařilo odzbrojit jednoho policistu a přinutil jeho kolegu, ať jede na okraj Prahy, k letišti Točná. Tam oběma policistům sebral zbraně, jednomu i služební průkaz a jejich služebním vozem odjel.
Policisté po uprchlíkovi pátrali. Jenže vše komplikoval fakt, že do Prahy tehdy přijeli Rolling Stones, a většina policistů tak byla vyhnaná do ulic hlídat pořádek. Po Winkelbauerovi se slehla zem. Nepomohly zpřísněné kontroly na hranicích ani žádost o pomoc INTERPOLu. Začalo se proslýchat, že vrah je po smrti. Ale nebyl.
Svoboda má číslo 216
Uplynulo 216 dní. Během té doby Winkelbauer chodil v klidu popíjet, oblíbený měl bar Divadla Na zábradlí. Herci, kteří si s ním dali skleničku, netušili, s kým mají tu čest. Dvojnásobný vrah změnil vzhled, odbarvil se na blond, nosil brýle a odstranil si otisky prstů.
Nakonec začal být silně paranoidní, a to byl jeho konec. V záchvatu hrůzy, že po něm jde policie, ohrožoval na ulici dívku nožem a chtěl ji vzít jako rukojmí. Redaktora ČTK Bartáčka, který byl na místě s přítelkyní, se zbraní nutil, ať mu zastaví taxi. Všechny vozy ale ujely, ozbrojeného nikdo svézt nechtěl.
Dva útěky
To už si Winkelbauera opravdu všimla policejní hlídka. Vrah uprchl do jednoho z domů a vykopl dveře bytu. Uvnitř byl Robert L. (tehdy 16) a dva Američané, kteří přijeli k rodině na návštěvu. Vrah tvrdil, že se uvnitř schovává policie. Nakonec ho trojice srazila na zem, odzbrojila a zpacifikovala. Až po převozu do nemocnice policisté zjistili, s kým mají tu čest.
Den po Winkelbauerově zadržení, 7. března 1996, bylo na svolané tiskové konferenci odměněno několik policistů. Za co, je otázkou, když vraha dostali naservírovaného pod nos. Ten skončil opět v base, myšlenky na útěk ale stále nezavrhoval. Už na podzim se proboural se spoluvězni z cely, nedostali se ale dál než a střechu. Pak už skončil ve speciální cele, aby se něco podobného neopakovalo.
V následném procesu vyfasoval v březnu 1997 pravomocně 23 let. Na svobodu šel předčasně, v únoru 2013. To už se jmenoval Novák. Venku byla doba na hony vzdálená devadesátkám a znalci shledali, že vrah není pro společnost nebezpečný. Podle informací Blesku spáchal Winkelbauer sebevraždu už v roce 2021. Teď jeho úmrtí potvrdila i CNN Prima NEWS. Vrah se měl oběsit.
