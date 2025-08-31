Vrah Winkelbauer je po smrti: Jeden z nejznámějších devadesátkových zabijáků spáchal sebevraždu
V divokých devadesátkách začal podnikat, záhy se ale zbavil nepohodlných obchodních partnerů. Nejvíce se ale Ladislav Winkelbauer proslavil útěky z vězení. Při jednom strávil dokonce pod falešnou identitou na svobodě několik měsíců. V roce 1996 si vyslechl trest 23 let, brány věznice opustil už v roce 2013. Žil pak se změněným příjmením, jako Novák.Teď je po smrti, uvedl web CNN Prima News.
Do křížku se zákonem se Winkelbauer dostal ještě za minulého režimu, kvůli krádeži auta. Příležitosti, jak přijít k penězům, se chopil po Sametové revoluci. Začal se společníkem Petrem Plívou podnikat, vlastnili hospody, penzion i fabriku na rakve. Jenže rozepře na sebe nenechaly dlouho čekat.
Výhrůžky, vraždy
Nejprve Plívovi selhaly brzdy u auta. Následovalo najíždění autem, výhrůžky, Winkelbauer skončil na pár týdnů ve vazbě. „Pokračovalo to různými přestřelkami a nezájmem policie,“ vzpomínal Plíva pro CNN Prima NEWS.
O život mu šlo v roce 1994 v Polsku, kam ho Winkelbauer vylákal. Měl štěstí, byl ozbrojený a vrahům utekl. V ten samý rok nastražil Winkelbauer do auta dalšího společníka a své expartnerky semtex. Výbuch oba zabil.
Útěk z vazby
Winkelbauer znovu skončil ve vazbě, z té se mu až neuvěřitelným kouskem podařilo uprchnout. Vyžádal si čtení vyšetřovacího spisu v kanceláři vyšetřovatele. To už měl od spoluvězně vyrobený klíček k poutům. Na Nuselském mostě si pouta sundal a policisty, kteří jej vezli, pohrůžkou výbušninou donutil jet na kraj Prahy. Tam je odzbrojil a zmizel.
Pátrání ani intenzivní kontroly úspěch neměly. Až po sedmi měsících, kdy už byl vrah paranoidně přesvědčený, že po něm všichni jdou, ho v centru Prahy zadrželi američtí turisté. Těm tehdy vykopl dveře bytu, máchal pistolí a křičel, že se vzdává. Tři mladíci jej nakonec sami zpacifikovali.
Vrah se oběsil
Winkelbauer se vrátil za mříže, v roce 1996 si vyslechl výjimečný trest, 23 let v base. Ještě před rozsudkem se pokusil s několika spoluvězni utéct, dostali se na střechu pankrácké věznice, dál už to nešlo. Poté Winkelbauer vystřídal různé věznice, na svobodu se dostal předčasně v roce 2013. K vraždám se nikdy nepřiznal.
Jeho bývalý společník z něj měl, a nejspíše i má, strach stále. „Dozvěděl jsem se, že je po smrti, že se oběsil. Ale i přesto tady ta nejistota stále panuje,“ uvedl Plíva. Tomu kromě obavy o život zbyly z podnikání s vrahem dluhy a zničená pověst. Smrt Winkelbauera potvrdil i další zdroj, který tělo údajně po jeho sebevraždě ohledával.
