Masakr v domě slovenského podnikatele: Střelbu nepřežila těhotná Karin (†20), zemřel i její přítel?!
Otřesná tragédie se odehrála v sobotu ve slovenském městě Partizánske. Dosud neznámý útočník zastřelil těhotnou mladou ženu a zranil jejího partnera. Ten později údajně zraněním podlehl. Zadržet agresora se dosud nepodařilo.
Zraněného muže si do péče převzali letečtí záchranáři, končil v nemocnici. Podle serveru Plus JEDEN DEŇ muže zachránilo, že z domu, kde se útok odehrál, utekl oknem.
Nastávající matku se ale bohužel oživit nepodařilo. Útočník ji měl několikrát střelit do zad. Žena utrpěla tak závažná zranění, že na místě zemřela. Agresora, který údajně na místo přijel na kole a po střelbě na něm i odjel, hledají policisté.
„Vyzývám občany k opatrnosti a zároveň k zachování klidu. Prosím každého, kdo by mohl mít jakékoli informace, aby je neodkladně poskytl policii,“ vyzval spoluobčany na sociální síti starosta města Jozef Božik. Ke střelbě mělo dojít v domě podnikatele, který vlastní firmu na výrobu obuvi.
