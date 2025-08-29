Útočník zabíjel v kostele plném žáků: Tyhle děti zastřelil!
Ve středu 27. srpna ráno se žáci katolické školy v Minneapolisu sešli na mši k zahájení školního roku. V tu chvíli bývalý student Robin W. zahájil palbu přes vitrážová okna a vypálil více než stovku ran. Na místě zahynuly dvě děti – Harper Moyskiová a Fletcher Merkel. Dalších 18 lidí utrpělo zranění, mezi nimi i tři starší farníci.
Policie potvrdila, že střelec se do kostela vůbec nedostal, protože dveře byly během bohoslužby zamčené. Přesto přes úzká okna zasypal lavice dávkami z automatické zbraně. „Ty děti byly zavražděny někým, kdo je ani neviděl,“ popsal šéf minneapoliské policie Brian O’Hara.
Rodiče obětí zveřejnili srdcervoucí vyjádření. „Fletcher miloval svou rodinu, přátele, rybaření, vaření i všechny sporty, které mohl hrát. Díra v našich srdcích už se nikdy nezaplní,“ řekl médiím jeho otec Jesse Merkel. Pachatele označil za zbabělce.
„Dejte svým dětem dnes ještě jedno objetí a pusu. Milujeme tě, Fletchere, navždy budeš s námi,“ vzkázal emotivně.
Rodiče Harper popsali svou dceru jako zářivé a laskavé děvčátko. „Zlomená jsou naše srdce nejen jako rodičů, ale i kvůli Harperině sestře, jenž svou starší sestru zbožňovala,“ uvedli Michael a Jackie Moyskiovi. Rodina zdůraznila, že je zcela zničená, a vyzvala k boji proti násilí ve Spojených státech. „Žádná rodina by nikdy neměla zažívat takovou bolest,“ prohlásila Jackie.
Bývalý student školy (†23), syn jedné ze zaměstnankyň, který se později identifikoval jako žena, se ještě před příjezdem policie zastřelil. Podle vyšetřovatelů byl posedlý představou zabíjení dětí, nenáviděl téměř všechny skupiny lidí a obdivoval masové vrahy. V jeho bytě policie našla nenávistný manifest i zásobníky se vzkazy, mezi nimi i výzvu k zabití prezidenta Donalda Trumpa. V nemocnici zůstává jedenáct zraněných, z toho jedno dítě v kritickém stavu.
