Nouzové přistání Čechů v Řecku: Závada na motoru!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
28. srpna 2025
20:39

Letadlo české společnosti Smartwings bylo ve čtvrtek odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z motorů a letoun bezpečně přistál.

Na palubě letu mířícího do Brna bylo 189 pasažérů a šest členů posádky. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

„Posádka letadla z preventivních důvodů motor vypnula v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučením výrobce letounu a letadlo bezpečně přistálo,“ uvedla mluvčí. Dodala, že nešlo o požár motoru, jak se objevilo na sociálních sítích, ale o takzvanou pumpáž, kterou může způsobit například střet s ptákem, kterého motor letadla nasaje.

Pro pasažéry do Prevezy přiletí náhradní letadlo, řekla Dufková. Jeho odlet do Brna je naplánovaný ještě během čtvrtka.

Video  Skandál na palubě: Žena na palubě letu z Houstonu do Phoenixu se svlékla a křičela, letadlo se muselo vrátit.  - X/@@TiffanyFong
Video se připravuje ...

Témata:
letBrnoSmartWingsŘeckoKorfunouzové přistání
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Mr MRD ( 28. srpna 2025 20:52 )

Vše přesně podle Bezpečnostních směrnic. Letecké společnosti není co vytknout.
Jiná otázka je, jak pečlivě se provádí na letadlech údržba, když jedno letadlo denně, v sezóně, letí 6 až 8 destinaci a na letišti se otočí během hodiny.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud