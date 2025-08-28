Nouzové přistání Čechů v Řecku: Závada na motoru!
Letadlo české společnosti Smartwings bylo ve čtvrtek odpoledne krátce po vzletu z řeckého Korfu z technických důvodů odkloněno na letiště v řecké Preveze. Posádka kvůli závadě preventivně vypnula jeden z motorů a letoun bezpečně přistál.
Na palubě letu mířícího do Brna bylo 189 pasažérů a šest členů posádky. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.
„Posádka letadla z preventivních důvodů motor vypnula v souladu s bezpečnostními předpisy a doporučením výrobce letounu a letadlo bezpečně přistálo,“ uvedla mluvčí. Dodala, že nešlo o požár motoru, jak se objevilo na sociálních sítích, ale o takzvanou pumpáž, kterou může způsobit například střet s ptákem, kterého motor letadla nasaje.
Pro pasažéry do Prevezy přiletí náhradní letadlo, řekla Dufková. Jeho odlet do Brna je naplánovaný ještě během čtvrtka.
Vše přesně podle Bezpečnostních směrnic. Letecké společnosti není co vytknout.
Jiná otázka je, jak pečlivě se provádí na letadlech údržba, když jedno letadlo denně, v sezóně, letí 6 až 8 destinaci a na letišti se otočí během hodiny.