Blesk Ordinace je zpět: Pět ročníků, 41 131 vyšetřených Čechů! Startujeme 4. září v Děčíně

    Blesk Ordinace je tu! Zdarma pro všechny, kterým není lhostejné vlastní zdraví. A dokonce i pro ty, kteří prevenci podceňují. V průběhu září můžete absolvovat řadu vyšetření bez objednání. Tak jako to udělalo už 41 131 návštěvníků za pět let existence unikátního projektu deníku Blesk. Tak neváhejte a přijďte. Šestý ročník Blesk Ordinace startuje už za týden 4. září v Děčíně.

    Blesk Ordinace přijede letos také do Písku, Brna, Zlína i Prahy. Co vás, návštěvníky, čeká? Kromě zmíněných lékařských vyšetření se setkáte se hvězdnými hosty, pobavíte se a ještě budete moct vyhrát v tombole zajímavé ceny. A to zvládnete během jednoho odpoledne! Brány ordinace se otevřou úderem poledne!

    Zapište si do kalendáře termíny Blesk Ordinace 2025:

    DĚČÍN – 4. 9. – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

    PÍSEK – 9. 9. – VELKÉ NÁMĚSTÍ

    BRNO – 16. 9. – NÁMĚSTÍ SVOBODY

    ZLÍN – 23. 9. – NÁMĚSTÍ MÍRU

    PRAHA – 30. 9. – KARLOVO NÁMĚSTÍ

  • 1.Záchyty v raném stadiu

    Když celý projekt v roce 2019 startoval, přišlo na náměstí kolem 5 tisíc lidí. Rok od roku ale návštěvníků přibývá a loni si přišlo nechat kontrolovat svůj zdravotní stav rekordních 15 173 osob. Mnozí udělali dobře, protože se u nich odhalily i závažné nemoci. Dobrou zprávou je, že téměř ve všech případech v dobře léčitelné fázi. Jen pro vaši představu se loni celkově odhalilo:

    ● 42 nádorů kůže

    ● 47 plicních onemocnění

    ● 78 osob s neléčeným diabetem

    ● 144 očních chorob

    ● 119 velmi vysokých hodnot krevního tlaku

    ● 68 srdečních chorob

  • 2.Loňská varovná nej

    Nejvíce prvozáchytů cukrovkářů (18), tedy lidí, kteří ani netuší, že mají vysokou hladinu cukru v krvi, odhalili v Hradci Králové. 

    Největší zásah vyšetření srdce byl v Olomouci. U jednoho člověka bylo vážné podezření na ucpanou tepnu a byl hned objednán. Dále se odhalilo 11 šelestů, 25 arytmií, 10 lidí bylo objednáno k dovyšetření. 

    V Praze  jednomu návštěvníkovi nebylo možné změřit tlak. Byl tak vysoký, že byl okamžitě odeslán k lékaři.

    Nejvíce lidí, kteří ani netuší, že mají špatný zrak, odhalili v Brně – 62 nenosí brýle, byť je nutně potřebují, 22x se řešilo podezření na zelený zákal, odhaleny byly dva šedé zákaly.

  • 3.S VZP už 6 let

    Už šest let je generálním partnerem Blesk Ordinace Všeobecná zdravotní pojišťovna, která pro vás připravila řadu užitečných informací a výhod. Ve stánku VZP vám její zástupci poradí, jaké preventivní prohlídky máte u lékařů zdarma, jaké benefity můžete využít, nebo vám představí inovativní aplikaci Moje VZP, s níž budete mít své zdraví pod kontrolou snadno a rychle. VZP má i letos pro své pojištěnce připraveny zajímavé bonusy.

  • 4.Péče o duši s Mojí psychologií

    Kolegové z lifestylového časopisu Moje psychologie se premiérově přidávají k Blesk Ordinaci. Skvělý časopis, určený všem, kdo touží lépe porozumět svým pocitům i pocitům svých blízkých, si pro návštěníky připravil testy, které prověří psychickou kondici a případná rizika závislosti. Výhodou je, že výsledky testů dostanete ihned. Rozhodně si nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost.

  • 5.Tombola a bingo

    Pokud absolvujete alespoň tři libovolná vyšetření, máte šanci vyhrát v tombole. Do Karty pacienta, kterou dostanete zdarma, vám zdravotníci vyšetření potvrdí. Pak už stačí jen zajít do stánku TOMBOLA, vyzvednout lístek a počkat na losování, které proběhne v rámci zdravotního odpoledne 2x! Pro ty z vás, kteří jsou hraví, je připraveno BINGO.

  • 6.TV hvězdy i populární zpěváci

    Pro návštěvníky je připravený i velice zajímavý program, kterým provede moderátorka a herečka Eva Decastelo. Na pódium si pozve zajímavé hosty. Ani letos nebudou známí zpěváci a hvězdy televizních seriálů, například Ordinace v růžové zahradě 2, které mohou diváci pravidelně sledovat na Oneplay. 

