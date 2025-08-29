Blesk Ordinace je zpět: Pět ročníků, 41 131 vyšetřených Čechů! Startujeme 4. září v Děčíně

Blesk Ordinace je tu! Zdarma pro všechny, kterým není lhostejné vlastní zdraví. A dokonce i pro ty, kteří prevenci podceňují. V průběhu září můžete absolvovat řadu vyšetření bez objednání. Tak jako to udělalo už 41 131 návštěvníků za pět let existence unikátního projektu deníku Blesk. Tak neváhejte a přijďte. Šestý ročník Blesk Ordinace startuje už za týden 4. září v Děčíně.
Blesk Ordinace přijede letos také do Písku, Brna, Zlína i Prahy. Co vás, návštěvníky, čeká? Kromě zmíněných lékařských vyšetření se setkáte se hvězdnými hosty, pobavíte se a ještě budete moct vyhrát v tombole zajímavé ceny. A to zvládnete během jednoho odpoledne! Brány ordinace se otevřou úderem poledne!
Zapište si do kalendáře termíny Blesk Ordinace 2025:
DĚČÍN – 4. 9. – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
PÍSEK – 9. 9. – VELKÉ NÁMĚSTÍ
BRNO – 16. 9. – NÁMĚSTÍ SVOBODY
ZLÍN – 23. 9. – NÁMĚSTÍ MÍRU
PRAHA – 30. 9. – KARLOVO NÁMĚSTÍ
Strasi lidi vymyvaji jim mozky a sami si namasti kapsy to je to zlodejske ceske zdravotnictvi. Mame snad kazdy sveho doktora. Jak se jim dostanes do ruky najdou ti nemoci narvou do tebe leky za chvili je konec. Nenechte se takto z manipulovat. Potom kdyz je nutna operace tak zaplat