Nouzové přistání letu Ryanairu kvůli bouřce: Turbulence zranily dítě (2), další cestující v nemocnici

Letadlo společnosti Ryanair na lince z Berlína do Milána se ve středu večer dostalo kvůli bouřkám do silných turbulencí, při kterých utrpělo zranění devět lidí, kapitán proto nouzově přistál v jižním Bavorsku. V noci na čtvrtek o tom informovala bavorská policie. Na palubě stroje bylo 179 cestujících a šest členů posádky.

Zraněným bylo od dvou do 59 let. Devětapadesátiletá žena si stěžovala na bolesti zad. Další žena utrpěla tržnou ránu na hlavě a její dvouleté dítě pohmožděniny. Všechny tři zdravotníci převezli do nemocnice v Memmingenu, kde letadlo přistálo. Ostatní zranění podstoupili ošetření na místě.

Letecký úřad pokračování letu do Milána nepovolil, Ryanair proto na zbývající část cesty na sever Itálie najmul autobusy.

Německo ve středu zasáhly silné bouřky, a to především na jihu země.