Odložená, nechtěná. Psí seniorka Viky (14) přišla o paničku, hledá domov na dožití

Rodina Viky umístila do hotelu původně jen dočasně, dokud se její panička neuzdraví. „Byla u nás na hotelu dva měsíce. Pak se ukázalo, že její majitelka musí zůstat v léčebně a její rodina není schopna se o fenečku postarat. Podepsali nám proto její odložení,“ řekla zástupkyně útulku Kristýna Opavová.

Viky se zástupkyní spolku Kristýnou Opavovou | Jana Ulrichová

Milá, přátelská

I když Viky přišla o domov v pokročilém věku, udržuje si chuť do života a dobrou náladu. Je to milá, přátelská psí babička, která v útulku každého vítá, radostně vrtí ocáskem a je vděčná za pohlazení. Hodila by se ke starším lidem, kteří by na ni měli čas. „Myslím, že by byla ráda, kdyby s ní byl někdo pořád doma, je opravdu vděčná za každou pozornost,“ řekla Kristýna.

Musí chodit

S ohledem na její věk už stačí Viky krátké procházky, například po zahradě. S chůzí už má trochu problémy, zejména na nerovném terénu. „Po trávě ale chodí dobře. Je potřeba nenechat ji válet, chodit s ní na procházky, protože jinak jí nožičky začnou ochabovat rychleji,“ dodala Kristýna.

Viky je už psí seniorka, chuť do života jí ale nechybí | Jana Ulrichová

Chuť do života

Viky už trpí také inkontinencí, kterou se ale daří držet díky lékům pod kontrolou, a hůře slyší. Dostává i kloubní výživu. Přesto všechno má stále chuť do života, v útulku proto doufají, že ještě najde milující domov. Zájemci, kteří by jí ho chtěli dát, mohou, mohou kontaktovat spolek k Anidef buď telefonicky na čísle 736 769 601 nebo e-mailem na adrese anidef.utulek@gmail.com.