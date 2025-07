Nepořádek, kosti uhynulých zvířat. Na rozpadlém statku živoří kozy i psi, Blesk tlapky zasáhly

Hospodářská zvířata v polorozpadlém přístřešku, jedna koza viditelně zraněná, všude nepořádek a kosti mrtvých zvířat, tak to vypadá v kravíně na okraji Nečemic. Michal P. a jeho partnerka, veterinářka v důchodu Olga J., tam chovají i psy, kočky, drůbež a další zvířata. Většinu zřejmě drží někde uvnitř stavení, protože venku byli vidět jen ovce a 3 psi. Když reportérky manželský pár oslovily, oba jakékoli zanedbávání a týrání zvířat odmítli. Nakonec ale přiznali, že kvůli mužově vážné nemoci péči o zvířata nezvládají.

Majitelé tvrdí, že zvířata jsou v pořádku. Na důkaz toho přivedl muž některé psy reportérkám ukázat | Kateřina Lang

Desítky zvířat

Žena, která v minulosti provozovala chovatelskou stanici pražských krysaříků, reportérkám řekla, že teď mají několik špiců, německého ovčáka a křížence, kterého se prý ujali poté, co se majitelé o něj nemohli starat. „Máme čtyři husy, čtyři kachny, dva holuby, tři nutrie, papoušky, krůtu a krocana, nějaký kočičky, nějaký pejsky. Vzhledem k tomu, že muž je nemocný a já jsem v důchodovém věku, jsme tu s nimi celodenně,“ řekla.

Pro nemoc nestíhá

Aby reportérky přesvědčili, že zvířata u nich jsou v pořádku, přivedl muž ukázat postupně tři psy. „Spí v posteli, jsou v pořádku, jsou nakrmený. Akorát teď, poslední dobou, jak jsem nemocný, tak jsem trochu nestíhal, ale já si to dohromady dám,“ řekl a dodal: „Moje manželka dělala 45 let veterinu, dnes má 16 tisíc důchodu. Teď, když si chce přivydělat tím, že by chovala ovce, kozy, tak nás stát bude šikanovat? Promiňte, to je ostuda. Paní je 76 let a ještě musí pracovat, aby se uživila.“

Jedna koza je viditelně zraněná, má zřejmě vyhřezlou dělohu | Jana Ulrichová

Už jednají

Blesk tlapky na případ upozornily Krajskou veterinární správu v Ústí nad Labem, která se případem okamžitě začala zabývat. Podle jejího ředitele jde totiž o neregistrovaný chov, který je potřeba ihned zkontrolovat.

Na pozemku se válí kosti zvířat | Jana Ulrichová

Pes bez čipu

Na případ navedly Blesk tlapky místní ženy. Přítel jedné z nich našel před časem zatoulaného psa, podle jeho slov podvyživeného s přerostlými drápky a bez čipu, kterého nechal na veterině ošetřit. Předal ho pak obecnímu úřadu, kde si ho coby ztraceného vyzvedla Olga J. „Když jsme se to dozvěděly, nedalo nám to, rozjely jsme se na ten kravín, odkud pes utekl, podívat. To, co jsme tam viděly, se nám ani trochu nelíbilo, proto jsme podaly podnět krajské veterinární správě a kontaktovaly jsme i vás, Blesk tlapky,“ řekly.