Týrala psy, štěňata schovala v mrazáku. Žena z Terezína má zakázaný chov, přesto hromadí kočky

V útulku původní majitelku zvířat už dobře znají. „Odebírali jsme tam spolu s úřady zvířata už několikrát. Paní H. má chov na tři roky zakázaný, zákaz ale porušuje a zvířata hromadí neustále dokola,“ řekla předsedkyně spolku Jana Kymrová. „Od počátku je má v naprosto nevhodných podmínkách, ve výkalech, ve tmě, bez vody, bez záchodů. Má je vždy zavřená v nějaké místnosti. Jsou nemocná, mají svrab, parazity a různá poranění,“ popsala.

Kočky byly stále zavřené, venku se zatím bojí. Nalákat se dají jen na pamlsky. | Jana Ulrichová

Zvykají si pomalu

Odebrané kočky, o které se teď v útulku starají, jsou plaché, na dosud nepoznanou péči a kontakt s lidmi si zvykají jen pomalu. Pracovníci útulku se je snaží socializovat a vykrmit kvalitní stravou. Až se dají dohromady, budou hledat nové domovy. „Kocourek je jeden, je mu zhruba tři čtvrtě roku. Kočičky jsou ve věku od šesti měsíců do čtyř let,“ řekla Jana.

Kočky jsou zatím plaché, na kontakt s lidmi si teprve zvykají. | Jana Ulrichová

Venku nebyly

Nejvhodnější by byl pro tyto kočičky byt, protože venkovní prostředí zatím neznají. „Určitě venku nikdy nebyly. Zájemci, kteří by si je chtěli adoptovat, by je měli napřed nechat zvyknout na byt. Pokud budou mít dům se zahradou, mohou je po čase zkusit pouštět ven,“ vysvětlila. Dodala, že ideální by bylo, aby do nového domova odcházely po dvou, protože jsou na sebe zvyklé, drží se jedna druhé a dodávají si sebevědomí.

Očkované, odčervené

Zájemci, kteří by se odebraných kočiček chtěli ujmout a dát jim skutečný domov, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz. Kočičky odejdou už očkované, odčervené a odblešené.

Štěňata v mrazáku

H. v minulosti hromadila i psy. „Velmi hrubě je týrala. Fence například odebrala štěňata hned po porodu s tím, že je bude krmit sama. Štěňata samozřejmě uhynula. Pak je schovala do mrazáku, že je dá na pitvu. Fenka měla zatvrdlé mléko, spolu s dalšími psy odebranými odtamtud pak skončila u nás. Byli u nás dva roky, než odešli do nových domovů. Práce s nimi byla velmi náročná,“ řekla Jana Kymrová.