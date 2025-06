Šaryk se toulal se ulicemi a hladověl. Najde nový domov?

Šaryk má rád lidskou společnost, rád se mazlí a dožaduje se pozornosti, které se mu zřejmě v minulosti nedostávalo. I když je to už psí senior, zvládá i delší procházky a výlety. Stačí mu ale i zahrádka, na které se může proběhnout.

Šaryk je zhruba 8letý kříženec | Psí senioři v nouzi z. s.

„Umí chodit na vodítku, má hygienické návyky. O samotě chvíli štěká, stejně tak zpočátku v autě, pak se ale uklidní,“ popsala zakladatelka spolku Vendula Wolfová. Dodala, že dobře snáší i manipulaci, zvládá to i na veterině.

Jako jedináček

Ideální by byl pro Šaryka domek ze zahrádkou s přístupem dovnitř. K psům se Šaryk moc nehodí, stejně tak ho zástupci spolku nedoporučují ani k malým dětem. „Je trochu hrrrr, mohl by je porazit,“ řekla Vendula s tím, že v rodině s většími dětmi by ale problém být neměl.

Šaryk s dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou | Psí senioři v nouzi z. s.

Zdravý, kastrovaný

Šaryk je naprosto zdravý. Do nové rodiny odejde kastrovaný, očkovaný a čipovaný. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu domov, mohou volat na číslo 776 666 258, a to od pondělí do soboty v čase od 10 do 19 hodin.