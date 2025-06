Nová naděje pro Sybera! Pomocnou ruku podají Blesk tlapky. Foxy si užívá domova, jeho parťák trpí

Už více než rok si užívá láskyplného domova Foxy, který čekal v chrudimském útulku 10 let. Rodina Jechových, která ho adoptovala, má ale vážné problémy s jejich druhým pejskem, Blesk tlapky se jim rozhodly pomoci.

Jechovy zaujala reportáž Blesk tlapek o kříženci retrívra Foxym, který čekal v útulku na nový domov 10 let. „Bylo nám ho strašně líto. Máme podobného pejska jménem Syber, a tak jsme začali za Foxym jezdit. Hned jsme si ho zamilovali. Brali jsme si ho na procházky a seznámili jsme ho i se Syberem, a teď už je tu s námi více než rok,“ řekla Monika Jechová s tím, že Foxy je velmi milý, přátelský a mazlivý, hodný i na jejich malou dcerku. Jeho adopce ani na chvíli nelitovali.

Manželé Jechovi se Syberem a adoptovaným Foxym | Jana Ulrichová

Nemůže na nohy

Starosti má ale rodina se Syberem, který má nemocné ledviny a loni navíc prodělal infarkt míchy. Od té doby má pohybové problémy. Léčba a následné rehabilitace už stály rodinu více než 100 000 korun, stav se pejska se ale zlepšil jen na chvíli. Teď už se opět velmi ztěžka staví na zadní nohy, a proto jej Jechovi objednali na pražskou veterinární kliniku na magnetickou rezonanci. „Chceme zjistit příčinu, protože klouby má podle rentgenu v pořádku, ve vodě plave jako raketa, ale když má chodit, nožičky se mu rozjíždí, a to nám rve srdce,“ popsal Lukáš Jech.

Tlapky pomohou

Reportérky Blesk tlapek se rozhodly rodině, která je ochotná udělat pro Sybera cokoli včetně pořízení případného vozíčku, pomoci. Vyšetření na magnetické rezonanci proplatí, a to ze sbírky na Donio, do které připívají čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. „Za to, že se nezištně rozhodli ujmout se Foxyho, který měl navíc z minulosti nálepku agresívního psa, si pomoc zaslouží,“ shodly se reportérky Blesk tlapek.

Syber má potíže se zadními nohami | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Zatímco Foxy si teď užívá šťastného psího důchodu, Sybera čeká vyšetření srdce a pak magnetická rezonance, která snad odhalí příčinu jeho potíží. Blesk tlapky jsou připraveny zaplatit ze sbírky i jeho následnou léčbu a rehabilitace. Zájemci, kteří by chtěli do sbírky přispět a pomoci tak nejen Syberovi, ale i dalším zvířecím marodům zejména z útulků a spolků, mohou tak učinit zde:

https://donio.cz/operace?tab=about-story