Za srdce bere osud Františka Maschkeho (11) z Havířova. Nechodí, musí být krmen, nosí pleny, nemluví. Máma ho opustila, stará se jen tatínek Milan (46). Blesk.cz příběh mapuje přes pět let, pomohl třeba k vysněné delfinoterapii. Ale Franta roste a to nese další těžkosti...

„František trpí vzácnou mutací genu AIMF1. Je těžce postižený pohybově i mentálně. Snažíme se co nejvíc jezdit na neurorehabilitace do Ostravy,“ říká táta Milan. Po úraze je i on v invalidním důchodu. O syna se stará sám, občas pomůže Fandova babička. Máma ho od jeho dvou let ani jednou nenavštívila...

O dojemném příběhu bojujícího táty a nezdolného chlapce víckrát psal i Blesk.cz. „Jsme oba vděční za pomoc, neurorehabilitace jsou drahé, státem nehrazené. Díky solidaritě lidí jsme se dostali i na delfinoterapii do Turecka. Tam František doslova ožil,“ vylíčil otec samoživitel.

Auto nutností

Roky ale dál plynou, František i přes svůj handicap roste a tátovi ubývají fyzické síly. Zabrat dostává i psychika. „Františka uzvednu jen tak tak. Staré auto dosluhuje, vozík se nevejde. Je třeba větší, ideálně s plošinou pro vozíčkáře. Zřídili jsme sbírku, bez ní na auto nedosáhneme,“ vysvětlil Milan Maschke.

Mezi delfíny se před dvěma lety stal z Františka jiný klučina. Viditelně šťastný. Přestože táta Milan ví, že synův stav se nikdy nezlepší, si v koutku duše schovává malou naději. „Že se jednou na mě podívá a řekne „Tatínku, děkuji, mám tě rád,“ řekl.

Vzácná porucha

Františka táta popisuje jako velkého bojovníka, který má rád život a lidi. „Je to živý a usměvavý kluk a umí také pořádně zlobit,“ usmál se Milan Maschke. František navštěvuje i speciální školu, kde má možnost sociálního kontaktu.

Těžké vady klučiny způsobuje mutace genu AIMF1. Vzácnou diagnózu lékaři Františkovi zjistili až v jeho pěti letech. Zvláštností je, že vadu přenášejí jen ženy, aniž by je zdravotně omezovala, a postihuje jen chlapce. Fanda má ještě mladší sestřičku (9), se kterou se jeho matka před více než sedmi roky odstěhovala. Pokud by jeho sestra jednou měla děti, mohl by se jí narodit podobně postižený chlapec.

Pomůžete Fandovi?

Milan Maschke zřídil sbírku na nové auto upravené pro potřeby vozíčkáře. Běží na platformě Donio. „Podle výše vybrané částky zvážíme konkrétní model vozu. Pokud se vybere polovina částky, budeme uvažovat o koupi levnějšího auta. Pokud by náhodou zbyly peníze, rád bych je použil na stavební úpravy bytu, aby bylo možné se v něm lépe pohybovat s vozíkem,“ popsal.

VIDEO: Petr pomáhá hendikepovaným dětem: Nosí je na zádech na vrcholky hor.

Video Video se připravuje ... Petr pomáhá hendikepovaným dětem: Nosí je na zádech na vrcholky hor Petr Laifert