Sbírka Blesk tlapek pomáhá: Zachránili jste pět psů a tři micky. Další dva chlupáče už vyšetřují

Úplně první, komu reportérky léčbu proplatily a stále ještě proplácí, je v minulosti velmi brutálně týraná fenka Kira, která teď se svou zachránkyní Veronikou Drozdovou ze Sokolova pomáhá obětem domácího násilí. Blesk tlapky jí zaplatily onkologická vyšetření a následné chemoterapie, po kterých se jí daří mnohem lépe. Výsledky má dobré, další kontroly ji čekají až za tři měsíce.

Kira se svou zachránkyní Veronikou Drozdovou | Jana Ulrichová

Největší položka

Spolku Srdečné tlapky pomohly Blesk tlapky s úhradou náročné operace obou zadních nožek pejska Angela, a drahé léčby alergií fenky Meggi. „Pro náš je to velká pomoc, protože veterinární náklady jsou pro každý spolek tou největší položkou v rozpočtu. Moc za to děkujeme,“ řekla zástupkyně spolku Kateřina Ondičová. Reportérky nezapomněly ani na kočky. Zaplatily operaci druhého ucha Paní Ouškové, kterou před lety pomohly zachránit z ulice, kde umírala. Nyní jí má v péči spolek Dočasky De De, kterému Blesk tlapky uhradily i léčbu kocoura Aslana.

Nepořádek, kosti uhynulých zvířat. Na rozpadlém statku živoří kozy i psi, Blesk tlapky zasáhly

Pomoc rodině

Pomoc potřebovala i rodina Jechových, která si na základě reportáže Blesk tlapek adoptovala psa Foxyho čekajícího v útulku 10 let. Když se na něj reportérky byly podívat, ukázalo se, že jejich druhý pes, Syber, má vážné problémy s pohybem. Reportérky se rozhodly rodině pomoci. Proplatily Syberovi nejen předoperační vyšetření a následné vyšetření na magnetické rezonanci, ale i na to navazující rehabilitace. Zaplatily také předoperační vyšetření Foxymu, kterého čeká zákrok na oku. „Za to, že se nezištně rozhodli ujmout Foxyho, který čekal v útulku na nový domov deset let, si pomoc rozhodně zaslouží,“ shodly se reportérky Blesk tlapek.

Manželé Jechovi se Syberem a adoptovaným Foxym | Jana Ulrichová

Pomáháme dál

Blesk tlapky zaplatily i operaci a pomohly tak zachránit život kocourka Bakoše, kterého má v péči spolek Felisicat v Ústí nad Labem. Chystají se pomoci i spolku Psí senioři v nouzi, kde jednoho z tamních svěřenců čeká odstranění sleziny, a spolku Dočasky De De, který má v péči fenku shiba inu, kterou čeká náročná operace dvou nohou.

Angel potřeboval operaci obou zadních nožiček | Jana Ulrichová

Děkujeme, čtenáři

Sbírka, ze které všechny zákroky Blesk tlapky platí, na Donio stále běží. „Bez vás, našich fanoušků a čtenářů by to nešlo. Děkujeme za neustálou podporu a štědrost. Každý případ, u kterého se rozhodneme léčbu proplatit, pečlivě vybíráme a následně sledujeme. Chceme mít jistotu, že darované peníze pomohou těm, kteří to skutečně potřebují,“ řekla reportérka Kateřina Lang. dodala její kolegyně Jana Ulrichová. Přispět můžete ZDE. Děkujeme!