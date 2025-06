Ejmy je pes pro každého, hodí se k dětem i k seniorům. Najde nový domov?

Ejmy je milá a kontaktní, je vidět, že ji bývalý majitel měl rád a dobře se o ni staral. „Je opravdu báječná, mazlivá, má ráda společnost lidí,“ řekla zástupkyně útulku Jana Kymrová.

Ejmy s Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Kratší vycházky

Co se pohybu týká, není Ejmy náročná. „Je to už starší dáma, mohutná, huňatá, takže jí vyhovují spíš kratší procházky. S dobrovolníky tady ujde i tři kilometry. Není to ale pes na lítání a na dlouhé túry,“ vysvětlila Jana s tím, že nejšťastnější bude Ejmy na zahradě u domu, kde si to bude užívat, protože je zároveň i velmi dobrý hlídač. Je poslušná a čistotná.

K dětem i seniorům

Díky své vlídné povaze je Ejmy pes pro každého. „Hodí se i k menším dětem, protože je opravdu hodná a mírná, můžou jí hladit, můžou jí sáhnout do misky. Hodí se ale i ke starším lidem, nejlépe k takovým, kteří rádi tráví čas na zahrádce. Ona je tam bude ráda doprovázet a dělat jim společnost,“ popsala Jana.

Ejmy je krásná kříženka pasteveckého plemene | Jana Ulrichová

Zdravá, bez problémů

Ejmy je ideální pes, nemá žádná omezení ani zdravotní problémy. Zájemci, kteří by si ji chtěli adoptovat a dát jí domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.