Jorkšírka Angela chtěli majitelé uspat. Už je po první operaci, léčbu hradí Blesk tlapky

Angel je typický produkt množíren, měl luxace obou patel nejvyššího stupně, což znamená, že jeho zadní nožky byly zcela mimo klouby, kosti měl navíc otočené. Protože je navíc velmi drobný, váží méně než 2 kilogramy, musel operaci podstoupit na specializované klinice ABvet v Bohumíně, kde se na mikrooperace zaměřují. I proto vyšel zákrok na 39 987 Kč.

Angela si po operaci převzala dočaskářka Věra Davidová | Srdečné tlapky z. s.

Šestihodinový zákrok

S Angelem jely do Bohumína Věra Davidová, která ho má u sebe v dočasné péči, a předsedkyně spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová. „Zákrok trval šest hodin a povedl se na jedničku. Podle doktora Nováka, který Angela operoval, bude pejsek úplně v pořádku. Teď ho čeká kontrola a rehabilitace,“ řekla Kateřina. Po zotavení podstoupí Angel stejný zákrok i na druhé zadní nožce. „Ten by ale měl být už mnohem levnější. Měli bychom se vejít do dvaceti tisíc,“ dodala Kateřina. I tento zákrok a následnou léčbu Blesk tlapky vetrinářům uhradí.

Angel měl být utracen, majitelé neměli na léčbu. S drahou a náročnou operací pomohou Blesk tlapky

Šanci si zaslouží

Podle dočáskářky si Angel druhou šanci zaslouží. „Bylo to ustrašené klubíčko chlupů, které se bálo vylézt na trávu. Teď už je milý, hravý, má chuť do života. Vada ho ale hodně omezuje, když běhá, rychle se unaví a kulhá. Časem by přestal chodit úplně,“ řekla Věra Davidová, která se zároveň rozhodla, že se už Angela nevzdá. Místo dočasného domova mu dala domov trvalý.

Angel se svou dočasnou, nyní už trvalou paničkou Věrou Davidovou | Jana Ulrichová

Děkujeme, čtenáři

Díky těmto operacím bude moct vést Angel normální šťastný psí život bez bolesti. Velký dík za to patří čtenářům Blesku a fanouškům Blesk tlapek, kteří přispívají do sbírky na Donio, z níž veterinární péči zachráněným zvířatům reportérky proplácí. „Moc si toho vážíme a děkujeme za to. Bez této pomoci bychom tak drahé operace zaplatit nemohli,“ řekla Kateřina Ondičová. Zájemci, kteří by chtěli do sbírky přispět, mohou ZDE.

Pomáháme i Kiře

Kromě Angela hradí Blesk tlapky léčbu i adoptované fence Kiře (10), jejíž pohnutý osud sledují už několik let. V minulosti velmi brutálně týraná Kira, která teď se svou zachránkyní Veronikou Drozdovou ze Sokolova pomáhá obětem domácího násilí, onemocněla rakovinou. Po operacích teď dochází na chemoterapie, které jí Blesk tlapky hradí, každou po 5000 korunách.