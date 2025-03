Kočky se v novém už zabydlely, provoz ale spolek stále dotuje ze svého. Teď potřebují karanténu

Budovu, kde spolek starající se průběžně o zhruba stovku opuštěných a pro týrání zabraných koček sídlil, město zbouralo. Na vybavení nových prostor, které jim nabídlo, ale chyběly finance. Kočky nebylo možné dát mezi holé stěny, bylo potřeba udělat vnitřní omítky, topení, připojit vodu.

Jiří Kovářík s jedním z tamních svěřenců | Jana Ulrichová

Velká proměna

Reportáž, kterou o tom tehdy Blesk tlapky přinesly, měla efekt. „Tehdy jste nám moc pomohli, děkujeme za to,“ řekl zástupce spolku Jiří Kovářík. Prostory, které teď spolek využívá, prošly velkou proměnou. „Kromě jedné místnosti máme všude podlahy. Kočky tu mají vše potřebné, v každém pokojíčku jsou gauče, škrabadla, prolézačky. Máme myčku, pračku,“ ukázal s tím, že neupravená zůstává už jen jedna místnost, kterou zatím využívají jako sklad.

Spolek se stará o stovku opuštěných a pro týrání odebraných koček | Jana Ulrichová

Z vlastní kapsy

Spolku pomáhají dobrovolníci, kteří mu na péči o opuštěné kočky přispívají. „Bez nich bychom to nezvládli. Investujeme i vlastní úspory, ty tam padly a padají neustále. Poslední úpravy jsem platil ze svého. Pomáhají nám ale i sbírky na Donio,“ řekl Jiří.

Nová karanténa

Teď spolek potřebuje udělat karanténu. „Protože přijímáme zvířata odebraná pro týrání, musíme být připraveni na různé nemoci,“ řekl. „Bude potřeba udělat podlahy, vymalovat, koupit karanténní boxy, ty jsou drahé, a také ozón, germicidní lampu, která dezinfikuje vzduch a povrchy, ono to naskakuje. Počítáme, že to i s instalatérskými pracemi a topením vyjde na zhruba 300 000 korun,“ dodal s tím, že na nákup karanténních boxů vypíší v dohledné době sbírku na Donio.

Spolek se stará o stovku opuštěných a pro týrání odebraných koček | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Sbírka na novou karanténu by měla být spuštěna do měsíce. Zájemci, kteří by na ni chtěli přispět už nyní, mohou poslat libovolnou částku na transparentní účet spolku s heslem Karanténa. Najdou jej zde: https://www.dalsisance.cz/