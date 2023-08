Akce Kulový blesk: Kočičí útulek se musí rychle přestěhovat, na opravu nových prostor ale chybí peníze

Už sedm let pomáhá depozitum spolku Další šance opuštěným kočkám ve Dvoře Králové. Stará se o zhruba stovku zvířat, která by jinak skončila na ulici. Teď hrozí, že se na ulici ocitne celý spolek, protože stávající budovu musí opustit a na přesun do nové chybí peníze.