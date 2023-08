Praktiky množírny na Kladensku: Psi bez průkazu původu za tisíce. Horší levněji, ti lepší dráž

Reportérky Blesk tlapek chtěly tyto informace ověřit, proto se pod záminkou koupě štěněte mopse do množírny spolu se zvířecími záchranáři vypravily. „Paní nám řekla, ať si pro štěně přijedeme kdykoli, že je doma. Když jsme ale volaly, že jsme na cestě, řekla, že musela odjet, že nám štěně předá její partner,“ řekla Kateřina Ondičová.

Množírnu tvoří výběhy s přístřešky a boudičkami pro psy | Jana Ulrichová

Evidenční list ne

Partner chovatelky vzal záchranářky do prodejní místnosti, kde byla klec se štěňaty různých ras. „Byli tam mopsové, čivavy, pudlové, boloňáčci. Řekl, že jsou očkovaní, čipovaní, že dostaneme kupní smlouvu. Odmítl nám ale dát kopii evidenčního listu, prý je pro nás coby kupující zbytečná,“ popsala. Podle novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, kde je nově definován i pojem množírna, je přitom chovatel povinen kopii evidenčního listu kupujícímu vydat.

V této kleci měla chovatelka stěňata určená k prodeji | zvířecí záchranáři

Neukázali rodiče

Muž nevzal kupující ani do chovu, neukázal jim prostředí, ve které štěně vyrůstalo, což majitelka, se kterou reportérky později mluvily, zdůvodnila tím, že si nechce do chovu zatáhnout nemoci. Neukázali ani rodiče. „V tom obrovském množství zvířat bychom stejně neměli záruku, že nám ukazuje pravé rodiče,“ řekla Kateřina s tím, že když se na rodiče dotazovala předem telefonicky, řekla jí chovatelka, že matku štěněte nedávno darovala.

Zvířecí záchranářky s partnerem množitelky | Jana Ulrichová

Horší za 5000 korun

Nejvíce šokující ale bylo pro záchranářky i reportérky zjištění, že chovatelka nabízí štěňata za různé ceny. Dělí je přitom na horší a lepší. „Nabídli nám i čivavy s tím, že horší jsou za 5000 a lepší za 8000 korun,“ vylíčila Kateřina s tím, že horší jsou ty, které se čivavám podobají méně. „Prostě vořeši,“ dodala.

Nemají ani jména

Prostředí, ve kterém chovatelka psy množí, je čisté, okolí je upravené, výběhy jsou prostorné. „Zvířata z takovýchto chovů jsou ale nesocializovaná, v tomhle množství to ani není možné. Nejsou proto zvyklá na člověka, na život v bytě, což může být do budoucna pro nové majitele problém,“ řekla Kateřina s tím, že všechna nemají ani jména, což partner chovatelky sám přiznal.

Ve výbězích jsou psi různých ras | Jana Ulrichová

Rodiče s PP?

Blesk tlapky kontaktovaly majitelku, která prohlásila, že svůj chov má v pořádku. „Říkejte si tomu třeba množírna, já tomu říkám komerční chov,“ řekla. „Mám krajskou veterinární správou schválený chov pod registračním číslem. To, že štěňata byla pohromadě, je pravda, protože na odchovnu lidi samozřejmě nevezmu, nevíte, kdo vám co přinese na botě,“ řekla. Potvrdila, že prodává psy bez průkazu původu, jsou ale podle ní po papírových rodičích, které pouze neuchovnila. Na dotaz, jak posuzuje horší a lepší štěňata, odpověděla, že podle typu. Kolik psů celkem vlastní, neřekla. „To je moje věc, do toho vám nic není,“ odpověděla redaktorkám.

Ve výbězích jsou psi různých ras | Jana Ulrichová

Podnět veterinářům

I když psi v této množírně nežijí ve vyloženě otřesných podmínkách, zjistily reportérky Blesk tlapek při prodeji štěňat hned několik prohřešků. Přestože chovatelka uvedla, že není na všechno sama, že má pomocníky, zvířata jsou nesocializovaná a podle lidí z okolí nevenčená. Zájemci nemají šanci vidět prostředí, ve kterém štěně vyrůstá, ani jeho rodiče a nedostanou ani kopii evidenčního listu, i když to nově ukládá zákon. Reportérky Blesk tlapek se proto rozhodly podat podnět ke kontrole Krajské veterinární správě.

U tohoto domu na okraji Vinařic majitelka množírnu provozuje | Jana Ulrichová

Nepodporujte množitele

Lidé, kteří si chtějí pořídit štěně, by měli zamířit do chovatelské stanice, nebo, chtějí-li ušetřit, do útulku. Množírnám by se měli vyhnout obloukem. I když chov vypadá na první pohled jako luxusní hotel, je jasné, že tamní psi žádný luxusní život nevedou. Chybí jim kontakt s člověkem, nikdo je nevenčí ani nehladí. Jejich jediným úkolem je rozmnožování. I když zájemce, tak jako v tomto případě, dostane kupní smlouvu i očkovací průkaz, nic to nemění na faktu, že koupí takového štěněte podpoří další utrpení fen, které fungují jen jako stroje na peníze.