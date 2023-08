Toulal se po ulici, skončil v útulku. Údajný majitel za Bárta nabízel auto. Nedali mu ho

Zmatený, vyhublý na kost pobíhal po silnici na Litoměřicku kříženec ovčáka (asi 6). Všimly si ho pracovnice charity, které ho dopravily do útulku Psí domov v Řepnici. Tam ho dali dohromady, údajnému majiteli, který za něj nabízel dokonce auto, ho ale nevydali.

Pes, kterého v útulku pojmenovali Bárt, byl ve velmi špatném stavu. „Byl podvyživený, lezla z něj žebra, měl průjem a celkově na tom nebyl zdravotně dobře,“ řekla spolumajitelka útulku Jana Kymrová s tím, že Bárt se ale ukázal jako velký bojovník. „Je to optimista, pořád je dobře naladěný, takže bylo snadné ho léčit. Všechno od nás přijímal s radostí, ať to byly léky nebo krmení. Je vděčný za přízeň, za pohlazení, za všechno,“ popsala.

Bárt se spolumajitelkou útulku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Auto za Bárta

Poté, co se Bárt našel, zveřejnili v útulku výzvu, že se hledá majitel. Hned druhý den telefonoval muž, který tvrdil, že je pes jeho a že si pro něj přijdete. Volal takto několikrát, dorazil ale až po dvou měsících.Vlastnictví psa přitom nebyl sto doložit, neměl žádné doklady, ani své ani od psa, měl jen plnou pusu řečí. Pes se k němu ani neměl, proto mu ho nevydali. Když muž, prezentující se jako podnikatel, viděl, že jsou v útulku neoblomní, nabídl za Bárta auto, kterým přijel. „Vzali jsme to s humorem, začínali jsme tušit, že stejně jako pes není jeho ani to auto,“ řekla Jana s tím, že později zjistili, že šlo o recidivistu, který je už teď zřejmě ve vězení.

Bárt nepotřebuje moc pohybu, rád se ale proběhne, nejlépe za hračkou | Jana Ulrichová

Hodný, vděčný

Díky péči, které se mu v útulku dostalo, je dnes Bárt jako vyměněný. „Ze všeho už se dostal. Je z něj krásný, mohutný veselý a hodný pes, která má rád společnost, má rád lidi. Snáší fenky, problém mu nedělají ani hospodářská zvířata a kočky,“ popsala Jana s tím, že jediné, co mu chybí k dokonalosti, je poslušnost. Je zřejmé, že s výchovou a výcvikem si jeho bývalý majitel hlavu nedělal, i to se dá ale ještě napravit.

Pes pro každého

Díky své šťastné povaze by se Bárt hodil pro kohokoli, kdo na něj bude mít dostatek času. Miluje společnost, uvítá proto člověka, po jehož boku bude moci trávit celý den, doma, na zahrádce nebo i na výletě, protože i rád jezdí autem. Na pohyb není Bárt příliš náročný, je sice aktivní, stačí mu ale procházka nebo pár koleček po zahradě s hračkami, které má rád. „Pak si rád lehne a je v klidu,“ řekla Jana.

Bárt je milý, za všechno vděčný pes | Jana Ulrichová

Připraven odejít

Bárt je už naprosto zdravý, nemá žádný zdravotní problém. „Má v pořádku srdíčko i trávení,“ řekla Jana Kymrová s tím, že je už proto připraven odejít do nového domova. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.