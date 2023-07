Koťata v popelnicích i v příkopech. Záchranáři apelují: Kastrujte kočky, zachráníte jim život!

Opakuje se to stále dokola, od jara do podzimu jsou útulky a záchranné spolky plné opuštěných koťat. Lidé poté, co je nemohou udat, se jich zbavují, vyhazují je bez soucitu v krabicích do popelnic nebo příkopů. Plné má teď své kočičí depozitum v Hradištku i spolek Dočasky De De.

Tamní dočaskářka Alžběta Poláková Šmídová má v současné době v péči devět koťat. „Mám maminu, která u nás porodila pět koťat, dva sirotky, kteří se našli u popelnic v Černošicích, a další mámu se dvěma koťaty, která byla několik týdnů zavřená sama v bytě,“ popsala. Dodala, že všechna tato opuštěná nechtěná koťata mají na svědomí nezodpovědní lidé, kteří si pořizují kočky, ale nekastrují je.

Alžběta Poláková Šmídová ze spolku Dočasky De De má nyní u sebe devět koťat. | Jana Ulrichová

Dvě kočky, tisíc potomků

Kočky se přitom rozmnožují velice rychle. Kočka může mít koťata i čtyřikrát do roka a rodí neustále až do smrti. „Rozmnožovací schopnosti koček jsou téměř neuvěřitelné. Od dvou koček může během dvou let vzejít tisíc potomků,“ řekla Alžběta s tím, že jediné, jak tomu zabránit a zároveň předejít trápení nechtěných koček, je kastrace, což se týká jak koček domácích, tak i volně žijících. Lidé by si podle ní také neměli pořizovat kočky na zahrady a chaty, které pak na zimu opustí. „To jsou přesně ty kočky, které se příští rok rozmnoží,“ řekla.

Koťatům se daří skvěle, na ulici by ale bez pomoci nepřežila. | Jana Ulrichová

Na ulici trpí

Kočky, které žijí na ulici nebo v zahrádkářských koloniích, trpí. To, že se kočka o sebe postará, je mýtus. „Bývají ve strašném stavu. Častá březost, vysoký počet koťat a dlouhodobá laktace je pro kočky devastační. Koťata, která mají někde schovaná, pak umírají hlady, protože jim kvůli své špatné kondici nezvládnou ulovit myš,“ řekla Alžběta a zopakovala, že jediný způsob, jak tomu zabránit, je kastrace.

Kastrační programy

Kočky i kocouři by měli být kastrováni do roka svého života. V případě volně žijících zvířat, například v zahrádkářských koloniích, je možné požádat o pomoc s kastrací obec nebo organizace specializující se na kastrační programy, kterých je v Česku několik. „Poradí i veterináři, a spoustu informací poskytnou určitě i útulky v okolí nebo spolky s dočasnou péčí, jako jsme my,“ řekla Alžběta.

Tato mamina byla několik týdnů zavřená sama v bytě, kde porodila dvě koťata. | Jana Ulrichová

Sever na špici

V Česku je informovanost o kastracích koček stále ještě velmi malá, převládá mýtus, že si kočka pomůže sama. Ještě horší situace je na Slovensku, kde se kočky nekontrolovatelně množí v nechvalně známých osadách. „O poznání lépe je na tom Německo, kde lidé chtějí mít v okolí svých domů pořádek, proto kočky kastrují. Úplně nejlépe je na tom sever Evropy, kdy jsou lidi velmi zodpovědní za to, co mají ve svém okolí. Fungují tam kastrační programy, pro místní je to naprosto běžná věc,“ řekla Alžběta Poláková Šmídová.