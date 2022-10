U rozpadlé maringotky živoří 40 koček, majitelka se jich nechce vzdát. Zasáhnou úřady

Už 14 let žije Jana Kaprálová (69) se svými kočkami v maringotce u lesíku na okraji Chýnova na Táborsku. Loni, po smrti manžela se jí chov vymkl z rukou. Kočky jsou vyhublé, zjevně nemocné, majitelka si ale nepřipouští, že je něco špatně. Do případu se proto vložily úřady.

Inspektoři Krajské veterinární správy zjistili, že seniorka má u své maringotky čtyřicet koček. „Všechny byly ve špatném výživném stavu, deset koček bylo vyhublých až tak, že byla pod kůží znatelná vystupující páteř, žebra a kyčelní kosti,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Takhle Jana Kaprálová se svými kočkami žije | Jana Ulrichová

Pokuta a propadnutí zvířat

Kočky jsou podle veterinářů navíc chovány v nevhodných podmínkách, případ proto předali úředníkům do Tábora, kteří majitelce vyměřili pokutu a rozhodli o propadnutí týraných zvířat. „Čekáme, až rozhodnutí nabude právní moci,“ řekla pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu v Táboře Gita Mühlová. Bližší informace odmítla uvést s tím, že správní řízení je neveřejné.

Podle veterinárních inspektorů má Jana Kaprálová 40 koček, všechny jsou podle nich ve špatném výživném stavu | Jana Ulrichová

Mrtvý mezi živými

Reportérky Blesk tlapek seniorku s jejími kočkami navštívily. Žena seděla venku před maringotkou, do které kvůli chybějící střeše prší. Kolem ní byly desítky podvyživených a zjevně nemocných koček, které tam posedávaly mezi odpadky. Některé se choulily v papírových krabicích. Ty ženě přinesli dobrovolníci, kteří jí na popud obce zásobují i krmivem. Mezi živými zvířaty tam byl mrtvý kocour, kterého žena reportérkám ukázala s tím, že jde o páté mrtvé zvíře během krátké doby. Z jeho zabití obvinila lidi z okolí.

Do babince nechce

Reportérkám žena opakovaně tvrdila, že jsou zvířata v pořádku, dobře živená, že se o ně stará, léčí je a zachraňuje. Rozpadlé maringotky, ve které už nemůže spát a nocuje proto na matraci pod ní, ani zubožených zvířat se ale nechce vzdát. Chce prý jen, aby jí někdo maringotku opravil. „Strkají mě do domova důchodců, já ale nikam nechci, nechci do žádného babince,“ prohlásila s tím, že si neumí představit, že by o své kočky přišla. „Je to můj koníček. Jsem na ně zvyklá celý život, nedala bych je,“ dodala se slzami v očích.

Rozlobená seniorka ukázala mrtvou kočku, kterou jí podle jejích slov nepřející lidé zabili | Jana Ulrichová

Půjdou do útulků

Úřady jsou už ale připraveny jednat. „Po uplynutí odvolací lhůty budou kočky pochytány. O jejich umístění se pak postará Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ řekl Petr Vorlíček. „Už se domlouvám se neziskovými organizacemi na rozmístění kočiček do útulků tak, aby o ně bylo postaráno,“ dodal starosta Chýnova Ondřej Jaroš.