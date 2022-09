Balů z množírny konečně našla milující domov. Potřebuje ale drahé operace. Pomůžete?

Balů coby štěně objevily reportérky Blesk tlapek v množírně ve Světnově. Živořila tam na dvorku nechvalně známé množitelky Petry Novákové, dříve Cendelínové Němcové, které úřady nakázaly snížit počet chovaných psů. Balů proto prodala a víc se o její osud nestarala.

Takhle reportérky fenku Balů, tehdy Týnu, nafotily v listopadu 2019 na pozemku množitelky ve Světnově | Jana Ulrichová

Vrozená vada kyčlí

Fenka pak šla z ruky do ruky, až nakonec skončila v péči spolku Dočasky De De, který jí nechal udělat důkladné vyšetření. Ukázalo se, že má vrozenou vadu, kvůli které potřebuje výměnu obou kyčlí. V té době našla Balů konečně trvalý láskyplný domov v Olbramovicích. První operaci už proto podstoupila v nové rodině. Teď ji čeká výměna druhého kloubu.

Balů se svou paničkou Marcelou Poláčkovou | Jana Ulrichová

Náročná péče

Adoptivní rodina sice nemusí nést finanční náklady na zákrok, i tak je ale pro ni péče o Balů velmi náročná. „Vozili jsme ji do Prahy na kliniku. Tři týdny pak po operaci nesměla našlapovat na zadní nohy. Pořídili jsme proto kšíry, kterými jsme jí pomáhali v chůzi. Trvalo to skoro tři měsíce,“ popsala adoptivní panička Marcela Poláčková s tím, že Balů se po operaci krásně zotavila. Aby se ale mohla pohybovat bez bolesti, musí teď podstoupit stejný zákrok i na druhé noze.

Živořila na ulici, teď je z ní šťastná kočka: 50 tisíc pro Paní Ouškovou! Přispěli i čtenáři Blesku

Druhá operace

I když rodina ví, jak náročné to opět bude, ani na chvíli neváhali. Jsou připraveni pro ni udělat cokoli. „My jsme si ji už s tím vědomím brali do adopce. Jdeme do toho znovu, už proto, že vidíme, jak po první operaci pookřála. Je jí líp, může běhat s naší druhou fenkou,“ řekla Marcela Poláčková. „Jdeme do toho kvůli ní, chceme, aby se měla dobře, aby mohla žít plnohodnotný život,“ dodala.

Balů má v nové rodině i psí parťačku | Jana Ulrichová

Lze přispět

Veškeré náklady na operace se zavázal uhradit spolek Dočasky De De. První operace vyšla na 100 000 korun, stejnou částku bude potřeba vynaložit i na druhý zákrok. Pokud by chtěl někdo spolku na operaci Balů přispět, najde potřebné informace ZDE na jejich webu.