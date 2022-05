Balů se dostal do útulku ve velmi zanedbaném stavu, byl špinavý, vyhublý. Bezprizorně se toulal zřejmě delší dobu, nikomu nechyběl, nikdo ho nehledal a nikdo se o něj ani nepřihlásil. Nebyl na tom dobře ani zdravotně. „Bolely ho nohy, bolely ho uši,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Balů je krásný milý pes, který provozovatelce útulku Gábině Jägerové přirostl k srdci | Jana Ulrichová

Velký, černý

Teď už je Balů v pořádku, vyléčený, ve skvělé kondici, připravený odejít k nové rodině. Vyhlíží ji už několik měsíců, zatím ale marně. Je to přitom skvělý pes, který však potencionální zájemce odrazuje svým vzezřením. Je velký, černý, což je v očích mnoha lidí handicap, kvůli kterému takoví psi zůstávají v útulcích nejdéle.

Balů je zřejmě kříženec chodského psa | Jana Ulrichová

Zvládne ho i dítě

Balůa přitom v útulku všichni milují. Venčitelé se o něj přetahují, protože je to úžasný pes s vyrovnanou povahou. „Je zvyklý na pravidelné procházky, je klidný, dobře ovladatelný, zvládne ho i odrostlejší puberťák,“ řekla Gabriela. Balů by se podle ní hodil k rodinnému domu se zahradou, protože má rád rozhled, rád pozoruje okolí. „Když se najde mladá rodina, která mu bude dopřávat pravidelné procházky, může být i venku v zateplené boudě,“ dodala.

Jako jedináček

Balů by měl být v nové rodině jako zvířecí jedináček. Jiné psy moc nemusí, na některé z nich poštěkává, s klidnou, vyrovnanou fenkou by se ale zřejmě snesl. Jak se Balů snáší s kočkami a dalšími domácími zvířaty, to zatím nikdo neví. Ošetřovatelé to v útulku neměli šanci vyzkoušet.

Zájemci, pište

Pokud se najde někdo, kdo pochopí, že mít u domu na zahradě velkého černého chlupatého, zdánlivě hrůzu nahánějícího psa, je výhoda, může kontaktovat útulek Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.