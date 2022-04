Zvířecí spolky a útulky v Česku kromě toho, že přijaly psy z Ukrajiny, organizují i masivní materiální pomoc. Lidé do těchto sbírek přispívají, spolky teď ale zjistily, že se zastavil příliv peněz na jejich účty a snížil se i zájem o adopce českých psů.

Spolky a útulky posílají na Ukrajinu tuny krmiva a dalších potřebných věcí. Materiální sbírku pro tamní útulky zorganizoval hned na začátku války i spolek Pes nejvěrnější přítel. „Spojili jsme se se spolkem Plné bříško, udělali jsme několik sběrných míst, organizovali jsme svozy a následně pak převozy přes Slovensko dál na Ukrajinu,“ popsala zakladatelka spolku Simona Štěpánková s tím, že nešlo jen o jednorázovou záležitost, sbírka pro zvířata a útulky na Ukrajině stále pokračuje.

Spolky posílají na Ukrajinu především materiální pomoc. | UAnimals

Hrozil stop stav

Zástupci spolku všem, kdo se do sbírky zapojují, děkují. „Jsme jim vděční. Na druhou stranu musím říci, že se kvůli tomu trochu zapomíná na naše pejsky tady u nás, v Česku,“ řekla Simona Štěpánková. Dodala, že nejvíce to pocítili na příspěvcích od pravidelných dárců, kterých ubylo. „V poslední době jsme se už dvakrát dostali do fáze, kdy jsme uvažovali o vyhlášení stop stavu v příjmu nových psů, protože bychom neměli peníze na jejich péči, zejména veterinární,“ vysvětlila.

Čtvrt milionu měsíčně

Spolek se stará o zhruba 60 psů a dalších 15 jich má v doživotní péči. „Měsíční náklady jsou u nás kolem čtvrt milionu korun,“ řekla zakladatelka spolku. Dodala, že finančně nejnáročnější je péče o staré, nemocné psy, které už nikdo nechce adoptovat, a proto zůstávají u dočaskářek v doživotní péči. Bez pravidelných příspěvků od dárců nejsou schopni tuto péči zajistit.

Simona Štěpánková děkuje dárcům, kteří přispívají do sbírky pro Ukrajinu. Zároveň ale prosí, aby nezapomínali ani na zvířata v českých útulcích a dočasných péčích. | Jana Ulrichová

Stagnují i adopce

Spolky a útulky teď pociťují i menší zájem o adopce. Potvrzuje to i Denisa Středová ze spolku Toulavé tlapky, která přijala 15 psů z Ukrajiny. „S adopcemi je teď problém. Je to i proto, že sociální sítě jsou zahlcené informacemi z Ukrajiny a nabídky se psy k adopci zůstávají na okraji zájmu,“ řekla. Stejně to vidí i Simona Štěpánková. „Zájem je jen o štěňata nebo o psy z Ukrajiny, těm se lidé snaží pomoci a dát ji domovy, což je naprosto v pořádku. O ostatní psy ale zájem opadl,“ řekla.