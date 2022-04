O čtyři psy, pět štěňat a tři kočky zachráněné z Ukrajiny se nyní starají členové spolku Anidef, kteří provozují azyl v Žimu na Teplicku. Všechna zvířata jsou stále ještě v karanténě, jeví se ale naprosto zdravá, jsou už i očkovaná, brzy proto budou moci odejít do nových domovů. Zájem o ně je veliký.

Členové spolku si pro zvířata pocházející z menšího azylu poblíž Lvova jeli na slovensko-ukrajinskou hranici. „Původně jsme měli v plánu přijmout jen pejsky, v době, kdy jsme pro ně jeli, tam ale začalo bombardování, a tak majitelka azylu pobrala všechna zvířata. Přijali jsme od ní proto i tři kočičky,“ řekla členka spolku Šárka Gramskopfová.

Na nové majitele čekají v útulku i tato ukrajinská štěňata | Jana Ulrichová

Přísná karanténa

Záchrannou akci zorganizovala zakladatelka spolku Kristina Nowakowska. Do útulku v Žimu zvířata dorazila 13. března, tři dny na to Státní veterinární správa jejich dovoz zakázala. „Všechny podmínky stanovené krajskou veterinární správou jsme dodrželi. Zvířata šla hned po příchodu do karantény. Jsou oddělena od našich zvířat, nemají s nimi žádný kontakt,“ popsala s tím, že už mají za sebou dvě veterinární prohlídky, jsou očkování, odblešení a dvakrát odčervení. „Jeví se naprosto zdraví, jen u jednoho pejska doléčujeme boláčky na noze,“ dodala.

Vyděšený Ruslan

Všichni dovezení psi jsou přátelští. „Jsou to miláčkové, prostě veselá, přítulná a mazlivá zvířátka,“ řekla Šárka. Dodala, že žádný ze psů nejeví známky stresu s výjimkou Ruslana, který se při příchodu cizích lidí krčí a třese v koutě kotce. Čím si prošel, nikdo neví, jeho oči jsou ale zděšené a duše zlomená. „Když přišel, tak byl jen schoulený v rohu. Teď už se i proběhne po karanténním výběhu, aby se vyvenčil. Pořád je ve stresu, když přijde někdo, koho nezná, začne se klepat. Není to pes, který by si přišel pro pohlazení,“ řekla.

Bázlivému Ruslanovi budou muset v útulku napřed spravit zlomenou duši | Jana Ulrichová

Zájemci se už hlásí

Členové spolku věří, že i Ruslan ale časem na všechno zlé zapomene a bude moci odejít do nového domova, stejně jako ostatní psi a kočky, o něž se už hlásí první zájemci. „Největší zájem je o štěňata, ta ale ještě musí u nás zůstat několik týdnů, protože nemají kompletní očkování. Nebude ale problém umístit ani dospělé psy, už proto, že jsou z Ukrajiny. Lidé prostě chtějí pomáhat,“ řekla Šárka.

O štěňata je velký zájem | Jana Ulrichová

Chtějí přivézt další

Členové spolku Anidef chtějí přivézt z válkou zmítané Ukrajiny ještě další zvířata. Pokouší se proto se Státní veterinární správou jednat o udělení výjimku ze zákazu dovozu. Na rozhodnutí teprve čekají.